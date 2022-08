Fernando Broce dejó las redes para cuidar de sí

Entornointeligente.com /

De regreso. Las apariencias engañan, de eso está seguro el humorista e instagramer Fernando Broce, quien regresó a las redes sociales revelando que pasó por momentos de crisis en los que su creatividad se trastocó, por ello dejó de publicar sus videos divertidos.

‘A mi organismo le dio por tener como 20 crisis existenciales. Mudarme de país ha sido la vaina más complicadas que he hecho en mi vida. Me eche la culpa por extrañar demasiado Panamá y no sentirme bien ni con cómo me veía’, explicó el joven de 21 años de edad, quien estudia dirección de cine en Estados Unidos.

Broce manifestó que para recobrar las fuerzas para seguir adelante activó su rutina de ejercicios y se enfocó en su preparación como director, algo que le permitió enfocarse en lo que realmente era importante.

El creativo indicó que si cuidar de sí significaba dejar de hacer TikToks, entonces lo haría, y así fue.

‘Empecé a tratarme bien y llegué a una conclusión, yo llevo 21 años conmigo… hice que Fernando se mudara de país para seguir un sueño que tenía en la cabeza desde que tenía 13 años‘, dijo.

