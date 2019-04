Fernando Aristeguieta tiene 10 goles en Colombia

Entornointeligente.com / El delantero Fernando Aristeguieta anotó este su décima diana de la temporada en Colombia, pese a que su equipo el América de Cali, cayó 2-1 frente al Atlético Huila en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, por la décima cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga Águila. “El Colorado” marcó el único tanto del encuentro para “El Escarlata” al minuto76, y se reencontró con el gol, ya que no marcaba desde el 11 de marzo del presente ciclo, cuando lo hizo ante el Once Caldas en la victoria de los rojos 3-1 en el torneo colombiano. El caraqueño se ubica como el segundo mejor goleador de la liga por detrás del delantero del Independiente de Medellín, Germán Cano, quien suma 12 tantos. La próxima cita para el América de Cali será por la Copa Colombia, cuando visiten al Atlético FC de Cali este jueves 11 de abril. T/ Redacción CO Caracas

