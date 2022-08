Fernanda Maita intentará ganar medalla en la final del salto triple U-20

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Este sábado se lleva a cabo la última jornada de los Campeonatos Mundiales de Atletismo Sub-20 Cali 2022 y la venezolana Fernanda Maita será una de las protagonistas que buscarán colgarse una presea en la final del Salto Triple femenino.

— World Athletics U20 Cali 22 (@WACali22) August 6, 2022 Cronograma del día y medallero de los Mundiales Maita es una saltadora de 19 años de edad que intentará dar su primer salto hacia la gloria del deporte al conseguir su primer logro en el ámbito internacional, pues dentro de las fronteras del país ya ganó cuatro campeonatos nacionales y se consagró como campeona nacional con tres medallas U-20.

Asimismo, es la segunda atleta nacida en Venezuela que logra llegar a esta instancia en la categoría menor a los 20 años, después de que Jenifer Arvalaez hiciera lo propio en Chile 2000 y finalizara novena.

Oriunda del Estado Anzoátegui, la criolla es la única representante latina que estará en la definición final de la disciplina que domina a placer su compatriota Yulimar Rojas, quien se alzó con el oro en el Mundial absoluto hace unas semanas, por lo que las esperanzas del continente recaen sobre ella.

Sin embargo, esta no será una misión fácil de completar, pues, a priori, es la cuarta mejor competidora de la prueba con marca de 13.23, registro que es el mejor de su corta carrera en un clasificatorio y consiguió este mismo año cuando ganó el campeonato que otorgaba cupo al Mundial disputado en el Polideportivo Agustín Tovar de Barinas el pasado junio.

La prueba está pautada para las 4:50 PM (hora de Venezuela) y doce competidoras serán las que conformarán la prueba en las que posiblemente Sharifa Davronova de Uzbekistán (13.92), quien tiene el mejor salto del 2022 hasta ahora, Sohane Aucagos de Francia (13.65) y Anna Grafin Keyserlingk de Alemania (13.37) sean las potenciales rivales directas de Maita.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

