Feriado Largo: descarga guía para evitar inconvenientes en tu viaje

En ese sentido, Indecopi pone a su disposición la guía digital ‘Checa tu viaje’, en la que podrán encontrar toda la información que debe considerar antes de contratar los servicios o comprar productos de los proveedores del rubro de turismo y viajes. Viajes En caso decidan viajar, los usuarios deben informarse sobre el servicio de transporte que desean contratar, la forma de pago, tiempo de duración del viaje, servicios incluidos, peso permitido de equipaje, etc. Se debe contratar empresas formales y exigir el boleto de viaje, esta es la constancia del vínculo con el proveedor y le garantiza la posibilidad de presentar un reclamo si no se cumple con lo ofrecido, como los horarios de salida anunciados y con las demás prestaciones para el transporte. Hospedajes Los proveedores tienen la obligación de publicar, en un lugar visible, la lista de precios de los productos y servicios que ofrecen, los precios deben ser difundidos en soles; y en caso se publicite en moneda extranjera debe consignarse además en moneda nacional, indicando el tipo de cambio aceptado. Además, los precios ofrecidos deben ser los totales, incluyendo cualquier tipo de recargo adicional, así como el IGV. Si existen servicios que generen cobros adicionales la empresa debe informarlo de manera oportuna y clara. Agencias de turismo En caso contrate con agencias de viaje y turismo, estas deberán ser formales, el proveedor tiene la obligación de ofrecerle toda la información necesaria sobre las características del servicio: itinerario, duración del tour, lugares que serán visitados, si el costo de las entradas a centros arqueológicos o históricos está incluido en el paquete, entre otros. Deportes de aventura Es importante recordar que solo las agencias de viaje y turismo debidamente autorizadas pueden prestar servicios de turismo de aventura y que estos deben contar con personal especializado, así como, de corresponder, contar con conocimientos certificados de primeros auxilios de acuerdo con la modalidad brindada. Asimismo, deben contar con los equipos idóneos para la práctica de dichas actividades, lo cual, podría incluir equipos de seguridad personal. Si desea conocer más sobre sus derechos como consumidores y la oferta turística en el país, puede ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/3KxkVWl. De advertir alguna irregularidad en los servicios contratados tiene derecho de exigir el Libro de Reclamaciones para dejar constancia de su reclamo o queja. Si no se encuentra conforme con la solución propuesta o no ha podido llegar a un entendimiento con el proveedor, puede acudir a Indecopi y presentar un reclamo a través de los siguientes canales de atención: • Servicio gratuito » Reclama Virtual «. • WhatsApp Aeropuerto: 985 197 624 (las 24 horas del día, todos los días de la semana) • Líneas telefónicas: 224 7777 para Lima, y el 0 800 4 4040 para regiones. • Correo electrónico: [email protected] Además, si eres testigo de un hecho irregular, puedes reportarlo a través del Formulario Web «Vigilancia Ciudadana»: https://cutt.ly/jjW4l8m. Más en Andina: Pasamayito no cobrará peaje: impulsará economía de Lima Norte y Lima Este. ?? https://t.co/s675WLgTQg pic.twitter.com/QHANUtRvXw

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 29, 2022 (FIN) NDP/JJN Publicado: 29/8/2022

