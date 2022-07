Feria del Libro Infantil y Juvenil: fecha, lugar y actividades para los más chicos

Entornointeligente.com /

La Feria del Libro Infantil y Juvenil es organizada por la Fundación El Libro como un aporte para la formación cultural y educativa de niños y jóvenes , incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento . Es una de las propuestas más esperadas y convocantes de las Vacaciones de invierno 2022 .

Actividades Cuentacuentos – Sala 121: experiencias de narración oral, kamishibai, teatro de sombras, lecturas en voz alta y títeres dirán presente para explorar el infinito mundo de la aventura, los viajes a tierras lejanas y el descubrimiento de nuevos universos. Rincón de Ciencia Melquíades – Sala 102: una invitación a experimentar la ciencia, explosiones, reacciones químicas, burbujas gigantescas y actividades artísticas. Taller – Sala 102: experiencias de taller en relación con la producción, un espacio que estimula la imaginación, invita a crear y pensar. En esta edición tendremos talleres de libros pop-up, origami, fanzines y cómic. Además de lunes a viernes, durante las vacaciones de invierno, tendremos talleres a cargo de ilustradores organizados por la Asociación de Dibujantes Argentinos .

¿Cuándo? ¿Dónde? Hasta el domingo 31 de julio de 14 a 20 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151 .

