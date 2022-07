Feria Argentina del Alfajor: dónde y cuándo elegirán al «mejor del mundo»

Entornointeligente.com /

La feria tendrá lugar de 10 a 18 en el salón del primer piso de la Galería Central ubicada en avenida Corrientes y Florida , Ciudad de Buenos Aires , con ingreso por Corrientes.

Informate más Semana del alfajor: cuáles son los 10 más vendidos en la Argentina Alfajor de maicena Alfajor de maicena.

Durante los últimos dos días de la feria, 4 y 5 de agosto, llevarán adelante el campeonato mundial , en el cual un jurado especializado seleccionará el «mejor alfajor del mundo» bajo un «estricto procedimiento» de cata a ciegas entre las muestras enviadas por productores de todas las provincias argentinas, que «se miden en igualdad de condiciones» . Sus productos serán sometidos a una «evaluación sensorial» del jurado, detallaron.

El jurado estará conformado por el chef y presidente del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas , Cristian Ponce de León ; la periodista gastronómica Carolina Balverdi ; y los influencers de alfajores Hernán Montes, Juan Manuel Logiacco, Mariano Lopez y Facundo Calabró .

También lo integrarán la directora de Cielos Pampeanos , quien participó de la formulación del Protocolo de Calidad del Alfajor (en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Chus ; los chefs Lucas Fuente y Pablo Remaggi ; y la emprendedora pastelera Agustina Laporte .

alfajores.webp A su vez, durante la feria, premiarán a distintas categorías de alfajores con más de 45 premios y medallas : Mejor Chocolate Negro , Mejor Chocolate Blanco , Mejor Dulce de Leche , Mejor Relleno de Fruta , Mejor Alfajor Simple , Mejor Alfajor Triple , Mejor Galleta, Mejor Alfajor de Confitería, Mejor Sabor Tradicional , Mejor Sabor Exótico, Mejor Textura , Mejor Aroma a Alfajor, Mejor Packaging , Mejor Alfajor Saludable y Mejor Alfajor de Maicena .

Los ganadores de cada categoría participarán por el «Mejor Alfajor del Mundo 2022» .

Según los organizadores de la feria, «en Argentina, se consumen 70 alfajores por segundo, aproximadamente 6.048.000 alfajores por día» . «El enfoque en la Calidad de los Alfajores es una preocupación de todos los aficionados de esta noble e histórica pieza pastelera que está presente en la vida diaria de millones de personas», agregaron.

alfajores.jpg El evento cuenta con el apoyo del programa del Gobierno de la Ciudad , BA Capital Gastronómica ; la Asociación Argentina Cocina Regional ; y el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas .

La entrada – gratuita para todo público- se debe solicitar previamente a través de la plataforma Eventbrite .

