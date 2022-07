Feprinco y el Fisco claman al Senado postergar proyecto sobre Caja Fiscal

Entornointeligente.com /

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) lanzó anoche un comunicado en el que exhorta a la Cámara de Senadores a postergar el tratamiento del proyecto de ley que equipara los haberes de los jubilados de la función pública con el salario de los funcionarios activos.

El Senado debe analizar hoy en sesión ordinaria el mismo y el proyecto presentado por Martín Arévalo (ANR-cartista) figura como segundo punto del orden del día. El planteamiento prevé básicamente que las personas en situación de retiro equiparen la jubilación al salario de los empleados estatales en actividad. Por ejemplo, un director que se jubiló en el 2002 con un salario de G. 3 millones, pasaría a percibir G. 13 millones, lo que equivale al mismo cargo en la actualidad.

El comunicado de Feprinco menciona que el proyecto en cuestión introduce un aporte adicional del 9,5% por cada funcionario a cargo del Estado, representando un gasto adicional de USD 1.383 millones en los primeros cinco años, y que terminará siendo pagado con impuestos de todos los ciudadanos, tal como refiere el documento.

«Instamos a rechazar toda iniciativa que agrave aún más la situación crítica en la cual se encuentra el Fisco, y hacemos un llamado para establecer condiciones de sostenibilidad financiera del sistema, sin que esto perjudique a los millones de paraguayos que esperan habitar en un país más justo y sin privilegios para pocos a costa de todos», resalta Feprinco.

En la noche de ayer habían adelantado el tenor del mismo, especialmente el titular de la Federación, Enrique Duarte, quien en una presentación por parte de la cúpula de Hacienda respecto de esa eventual normativa, destacó que la problemática de la Caja Fiscal merece una solución integral, pero que hay urgencia para que no se trate hoy el estudio del proyecto de ley sobre equiparación, por lo que ponen todo su ímpetu para convencer a los senadores de que se posponga el análisis.

A su turno, Manuel Riera, uno de los representantes de los gremios empresariales, dijo que lamentablemente tienen enfrente a los sindicatos, que siempre actúan en «patota».

Tratar con el magisterio y el funcionariado es siempre delicado. Los policías y personal de Fuerzas Armadas generan un problema cada vez que se jubilan, ya que hay menos aportantes, según dijo.

La propuesta original hablaba de que la financiación sería con intereses de las inversiones que realiza la Caja Fiscal anualmente, así como con recursos que provienen del cobro de tasas o ingresos internos. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado se produjo este martes un dictamen con modificaciones, lo que para el Gobierno Nacional se convertirá en «una catástrofe financiera».

Dicho comité asesor aprobó los cambios solicitados por el proyectista. Estos consisten en la incorporación de dos artículos que, por un lado, obligan al Estado a contribuir con el 9,5% sobre los salarios como aporte patronal para cubrir la equiparación; y por el otro, limita al 50% el uso de los excedentes para cubrir los déficits que se originan en el sector civil (ver infografía).

En contacto con la Monumental 1080 AM, el viceministro de Economía, Iván Haas, había resaltado en la mañana de ayer que aprobar esta iniciativa sería «darle una patada al hígado a las finanzas públicas».

lo que plantea el proyecto de ley de equiparacion jubilatoria.png

Hacienda alerta que tendrían que aumentar los impuestos

Al tiempo de mencionar que la administración actual podría maniobrar más o menos con los montos que saldrían de los impuestos (toda vez que el proyecto de ley de equiparación se apruebe), el viceministro de Economía, Iván Haas, dijo que las próximas autoridades del Ministerio de Hacienda tendrían –como opción– que elevar el IVA al 12% y el IRE al 14%, o bien hacer una combinación para cubrir el déficit creciente de la Caja Fiscal.

Así lo mencionó en una presentación realizada ayer de tarde en la Expo 2022, acompañando al ministro de la cartera, Óscar Llamosas, con quien coincidió en solicitar la imperiosa postura de los gremios empresariales, para acompañar el pedido al Senado de que postergue el estudio del proyecto en cuestión.

Manifestó además que los USD 422 millones anuales constituirán aporte de impuesto «puro y duro» para mantener el sistema de equiparación de salarios y jubilaciones en el sector público, y que eso será creciente.

«Para cubrir el déficit de militares y policías, hoy el Estado pone USD 140 millones de impuestos; mientras que por la limitación de no usar ya todo el superávit, el Fisco debería aportar –con la eventual nueva ley– unos USD 62 millones», especificó el viceministro.

Entre las condiciones bajo las reglas de juego al día de hoy, apuntó que los superávits acumulados terminan a mediados del 2026, y que desde ahí ya no habrá forma de contar con los recursos que se necesitarán para cumplir con los compromisos de la Caja Fiscal.

Preguntó cómo se financiará a partir ahí: «Con impuestos, como ya se está haciendo con los sectores de militares y policías; pero el costo de la implementación de la iniciativa a tratarse (eventualmente) mañana en Senadores, tendrá un gasto promedio anual de USD 277 millones. Si bien no se usó la palabra ‘equiparación’, en realidad, será eso: los jubilados llevarán el mismo salario que los activos», sostuvo. Ofició de moderador el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira, quien coincidió con Manuel Riera, representante de la Asociación Rural del Paraguay, en que el problema de la Caja Fiscal no es del Estado, sino de los contribuyentes, con problemas urgentes y otros a mediano plazo, ya que es una bola de nieve que sigue creciendo, según dijo.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

