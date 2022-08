Feng Shui: Dormitorio, el lugar de las relaciones con los demás y nosotros mismos

Entornointeligente.com /

Si te levantas cansado y sin ánimo, como si la noche no alcanzara nunca para reponer energías, ¡ el Feng Shui puede ser tu solución!

La decoración, los elementos, los colores que uses en tu dormitorio y la manera de colocar los muebles puede relajarte y recargarte de energía positiva para el siguiente día.

El dormitorio representa, en el Feng Shui, las relaciones, con los demás y con nosotros mismos. Es nuestro espacio íntimo, es allí donde se manifiesta como nos tratamos y como compartimos con los demás. Decidir y definir nuestro espacio de descanso, con intención, define nuestras relaciones.

Debemos potenciar el par y la simetría en el diseño para poder potenciar mis relaciones, la pareja y mi amor propio. Elegir pocos elementos pero que los mismos nos generen buenas vibraciones.

La cama en esta habitación es la vedette por excelencia. Debe estar ubicada lo más lejos posible de la puerta de ingreso a la habitación, pero siempre mirando hacia la misma, de esta manera tendremos control sobre lo que hacemos, nos posiciona atento sobre las distintas situaciones. Debe también, estar posicionada sobre una pared, darle una base firme de apoyo.

No es bueno una cama ubicada debajo de una ventana, ni tampoco con una zona de paso detrás, porque psicológicamente nos deja expuestos al no tener todo el espacio en nuestro campo visual una vez acostados, esto nos transmite mucha inseguridad y no favorece al descanso.

Es sumamente importante la incorporación del elemento respaldo o cabecero. Es lo que nos protege nuestro punto energético más potente, la cabeza. Puede ser de diversos materiales, texturas y colores, pero si estas buscando descansar, la mejor opción son los de materiales de fibra natural.

La cama debe estar bien anclada en la habitación, para esto debemos colocar distintos elementos que ayuden a ese propósito. El cabecero es uno de ellos y el más importante. Los siguientes elementos que también cumplen ese rol son las mesas de luz y las alfombras, a los lados de la cama o a los pies de la misma.

Las mesas de luz deben ser iguales y tener portátiles que las acompañen. Estos elementos en conjunto generan un equilibrio decorativo que se transforma en equilibrio emocional en nuestras vidas.

Es importante que la energía fluya de forma natural por encima de la cama y por debajo de la misma. Lo ideal es una cama de estructura con patas, de no tener este estilo de cama, se deberá mover periódicamente la misma para mover las energías allí estancadas. Es importante también cuidar que, sobre nuestra cabecera, una vez acostados, no exista en el techo ninguna viga o arista pronunciada que nos genere incomodidad y que haga que la energía se disperse de forma no positiva para nuestro cuerpo en descanso.

Evitemos equipos electrónicos aquí, de no ser posible, que no estén cercanos a nuestra cabeza cuando estamos descansando, las radiaciones emitidas por los mismos afectan nuestra energía vital.

Y lo más importante ¡espejos no! Un espejo no es ventajoso para esta habitación, no queremos reflejarnos en descanso, ya que eso podría cortar nuestra abundancia.

Además, pueden empeorar la propagación de campos electromagnéticos por el material metálico utilizado para su construcción. Debemos evitarlos, pero si los pones, intenta que no reflejen la cama.

¡Empieza hoy y consigue el dormitorio que te mereces!

CONOCÉ A NUESTRA COLUMNISTA

Tatiana Balostro

Arquitecta y experta en Feng Shui,

En Concepto Feng-Shui, utiliza sus manos, su creatividad y su mente para generar transformaciones, entornos armónicos y una vida que conecte espacios y mentes Podés seguirla en instagram como @conceptofengshui o visitar su página web

