Fenasopadres: Con el aumento de las mensualidades de los colegios estamos «en un callejón sin salida»

Entornointeligente.com /

Es importante que exista un mecanismo de negociación, subrayó Nancy Hernández, integrante de la organización

El aumento en las mensualidades de los colegios privados causa alarma. Nancy Hernández, directiva de Fenasopadres, recordó que entre junio y julio debieron celebrarse asambleas de padres y representantes para decidir los ajustes en las mensualidades para 2022-2023. Pero en la situación del país «nos encontramos en un callejón sin salida», porque hay familias que no pueden pagar los aumentos pero hay que pagar buenos maestros para tener una mejor educación, razonó. «¿Cómo le dices a un niño que no va a volver al colegio, o cómo le dices a un docente que no le puedes pagar lo que se merece?», interrogó.

Los costos son legales, porque en un plantel privado se paga cuota de inscripción y escolaridad, además de los complementos, recordó. «El tema es que no hay opciones para la educación de calidad».

Estudiar en una institución privada debería ser una opción de los padres y no el único camino debido a la pérdida de calidad del sector público, enfatizó en entrevista con Unión Radio.

«En cualquier país que entienda que la educación es la salida el maestro es el mejor pagado y el mejor formado», subrayó Hernández.

Aclaró que legalmente los planteles públicos no pueden cobrar ninguna colaboración, porque un decreto de la época del presidente Chávez lo impide. Los directores de esos planteles deben exigir, en la zona educativa correspondiente, que se les suministre el programa de alimentación escolar, los uniformes, el calzado, el seguro. «La canasta escolar implica una cantidad de elementos que el Estado venezolano incumple reiteradamente».

Advirtió que se ha registrado el cierre de planteles, especialmente en preescolar, porque «son instituciones de corta estadía y el mantenimiento es alto».

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com