Fenasep asegura que la reducción de planilla  afectará a 27 mil funcionarios

Entornointeligente.com /

La organización desconfía de la medida impuesta por el Gobierno Nacional

El secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), Alejandro Haynes manifestó su preocupación por la reducción de planilla estatal anunciada por el Gobierno Nacional.

Aseguró que la medida que no es del todo confiable afectará a 27 mil funcionarios.

«Sabemos que es un Gobierno altamente clientelista y no va a desaprovechar la oportunidad de seguir destituyendo masivamente a los trabajadores que no son del clientelismo y más bien esta coyuntura se va a convertir en más desasosiego para aquellos trabajadores que no son del partido gobernante», acotó.

Añadió que desean conocer más detalles sobre la medida; ya que, de partida desconocen en qué tiempo van a salir del sistema.

El Gobierno Nacional comunicó que como una medida de austeridad debido a la realidad nacional reduciría el 10% de la planilla estatal Además, el Consejo de Gabinete aprobó un programa de retiro voluntario a los servidores públicos y la suspensión del aumento de salario en el sector oficial.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com