Feminista y progresista: así es Sofía Petro, una de las hijas de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia

(CNN Español) — Sofía Petro Alcocer es una de los cinco hijos de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, por lo que su vida ha estado marcada transversalmente por la política.

«Desde que tengo memoria, siempre, siempre, he estado en la política, porque yo nací y él ya estaba metido en esto», dijo Petro Alcocer en una entrevista con Carolina Sanín en Mesa Capital de Canal Capital , el canal público de Bogotá, hablando sobre las campañas políticas de su padre, tanto a la Presidencia como a la Alcaldía de Bogotá.

«Fue superimpactante», recordó del discurso de Petro en 2013 cuando fue destituido como alcalde de Bogotá tras una investigación disciplinaria por el manejo de una crisis relacionada con el sistema de recolección de basuras en la ciudad.

Durante la campaña presidencial de 2022, Petro Alcocer fue el centro de atención por su participación activa en la campaña. Tanto así que durante el discurso de victoria de su papá el 19 de junio, cuando Petro saludó a su familia, la multitud estalló en aplausos y coreó su nombre.

El candidato presidencial Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico hace gestos acompañado por su hija Sofía antes de emitir su voto durante el día de las elecciones presidenciales el 29 de mayo de 2022 en Bogotá, Colombia. (Crédito: Guillermo Legaria/Getty Images)

Cuando habla de su papá lo describe como una persona pacífica, tranquila , un hombre coherente, no autoritario, y aunque es obstinado, dice que siente que él la escucha.

«El tiene una personalidad fuerte, él es terco, pero conmigo siento que que se ablanda», dijo Petro Alcocer sobre la relación con su papá. «Recibe mis críticas, aunque muchas veces me discute algunas con las que no estamos de acuerdo. Sé que en el fondo mis palabras sí le llegan».

Mujica sobre Petro: Colombia tiene hambre acumulada de paz 4:42 ¿Quién es Sofía Petro Alcocer? Sofía Petro Alcocer (Bogotá, 2002) es una de las hijas del matrimonio de Gustavo Petro con Verónica Alcocer. Viajó al exterior para cursar la universidad una vez terminó el bachillerato en el Liceo Francés. Ahora estudia Economía y Sociología en París, de donde volvió este año para hacer su práctica profesional en la campaña Petro.

El recién electo presidente colombiano Gustavo Petro (D) besa a su hija Sofía en el Movistar Arena de Bogotá, el 19 de junio de 2022 después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de junio de 2022. (Crédito: JUAN BARRETO/AFP vía Getty Images)

«Me fui en principio porque me parecía muy duro entrar a la universidad, salir del colegio… porque me conocían desde chiquita. Como que al final era más Sofía, la hija de», dijo a Carolina Sanín de Canal Capital.

Sofía dice que su relación con Colombia tiene dos caras: por un lado, dice, se siente muy de Colombia y dice que quiere hacer su vida, trabajar y aportar a este país, pero por otro, dice que se siente en contradicción porque allí nunca ha podido tener una vida normal, como por ejemplo caminar tranquilamente en la calle sin tener un guardaespaldas, o ser quien es independientemente del peso político de su apellido.

Entre tanto, Petro dice que tiene conciencia ecológica y trata de seguir la moda con consumo responsable, como por ejemplo usar ropa y accesorios de segunda mano.

«Trato de ser muy responsable en el consumo. Mucha gente dice que no sirve para nada. Creo que necesitamos personas con conciencia ecológica para tener los grandes cambios y las grandes decisiones que no se pueden dar ahora mismo», dijo en la entrevista con Canal Capital.

«Debemos ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios» -Marielle Franco. Si, también las urnas 🇨🇴💜 Por la paz, por las mujeres, por el medio ambiente, por un cambio por fin.

gracias amor real fundación y bien tesas por las prendas💜 pic.twitter.com/ErzsDMbPJR

— Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) June 19, 2022

El feminismo y conciencia social Petro Alcocer se ganó las miradas de muchos de los que seguían la campaña presidencial de 2022. Era la primera vez que la joven de 20 años votaba en una elección general. Y su activismo tanto on line como offline , le valieron aplausos de algunos sectores, quizá sobre todo de los jóvenes progresistas.

Uno de los puntos por los que ha sido más vocal es su identificación como feminista. Dice que el feminismo este debe ser algo «pedagógico, no una revancha».

«Un feminismo que se sienta a dialogar con todos los sectores de la sociedad. Sí, también con los hombres… Quiero que mi papá, mi hermano, mi novio, me acompañen a desembarcarnos del patriarcado, enseñarles cómo», dijo en en su cuenta de Twitter el pasado 8 de marzo.

«Necesitamos de todxs para construir un mundo mejor e invito a mis seguidores hombres cis a reflexionar sobre lo que reivindicamos desde el feminismo», agregó .

El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro (C) por el Partido Colombia Humana se dirige a sus seguidores en Bogotá, junto a su esposa Verónica Alcocer (2-L) y sus hijas Antonella (L-abajo) y Sofía (2-R), luego de recibir una segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia el 27 de mayo de 2018. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP a través de Getty Images)

Tiene un canal de YouTube llamado Conócelas donde relata las historias de mujeres colombianas y las luchas de las lideresas.

Las polémicas Y como se volvió el centro de las miradas durante los álgidos meses de campaña, no estuvo exenta de polémicas.

A mediados de julio, Sofía Petro dio una entrevista al diario El País de España en la que habló naturalmente de política. En ese momento, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial, cuando la carrera entre Gustavo Petro y su opositor Rodolfo Hernandez estaba muy cerrada, la joven se refirió a un posible triunfo de Hernández, lo que desató una polémica.

«No podemos dejar que sea presidente», dijo Petro Alcocer sobre Rodolfo Hernández. «Porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado».

Las críticas no se hicieron esperar y el gobernante partido Centro Democrático, el más férreo opositor de Petro, dijo que las palabras de Sofía Petro fueron una «advertencia» de lo que podría pasar si Petro perdía.

«Nos queda muy claro el tipo de personas que buscan llegar al poder. Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, advierte un enorme estallido social en caso de la derrota de su padre», tuiteó el Centro Democrático .

Pero ella respondió en sus redes sociales que los ataques en su contra por esta entrevista son «locuras y mentiras».

«Cuando no tienen nada malo que decir de una, se lo inventan. Cuando no tienen argumento, no les queda mas remedio que decir locuras y mentiras», escribió en Twitter . «A esa gente con tanto odio solo les puedo desear, de buena fe, que puedan sanar sus corazones».

Días después, celebró la reunión de su padre , el presidente electo, con el expresidente Álvaro Uribe, las dos caras de la polarización de Colombia: «Entender que debemos convivir con quien piensa diferente, pedir perdón, perdonar, con sinceridad, construir. Colombia ha estado condenada a repetir su historia violenta una y otra vez. Más allá de la reunión, es una tarea, un primer paso para poder sanarnos». Gustavo Petro

