Hoy es tu cumpleaños querido comandante Chávez, no quiero que pase sin decirte a todo corazón, Feliz Cumpleaños Comandante presidente, pues para nosotros no te has marchado, no estas ausente estas presente en cada uno de nosotros, tu pueblo bolivariano y en cada una de las miles de obras que tú mandaste a edificar para tu pueblo amado los necesitados de tu patria. Estás presente en todas y cada una de tus misiones, en el Cuartel de la Montaña, tu comando insurrecto el cuatro de febrero.

Te tenemos presente en tus canciones llaneras en tu marcha de los blindados cantada por ti en esa patria querida tan amada por ti, te tenemos vivo y presente en este tu cumpleaños.

Sabes comandante cuando cierro los ojos te veo sonriente y feliz, mirándonos como todos nosotros tus hijos defendemos está revolución bolivariana que nos dejaste como herencia eterna, y nosotros te prometemos hoy día de tu primer cumpleaños sin tu presencia física, profundizar esta revolución bolivariana y hacerla invencible, como lo fueron tus ideales bolivarianos.

No dejaremos que caiga tu bandera en manos de inicuos ni de fascista que no tienen patria, ni de los golpistas del once de abril, tu bandera sagrada de la patria la defenderemos con nuestros votos, con nuestras vidas si es necesario, pero te prometo comandante que nunca caerá en manos de los apátridas traidores.

LINK ORIGINAL: Aporrea

