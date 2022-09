Felipe VI entrega prémio a povo ucraniano: «Espanha está com a Ucrânia»

Entornointeligente.com /

O rei Felipe VI reiterou esta tarde que «Espanha está com a Ucrânia» depois de ter entregado o prémio Fórum La Toja – Vínculo Atlântico ao povo ucraniano, lembrando que a luta dos ucranianos é uma luta não só pela «defesa do seu território» mas «por uma sociedade livre e aberta».

«A heroica resistência do povo ucraniano não se pode entender apenas como uma estrita defesa do seu território. É a luta por uma sociedade livre e aberta. Pela sua e também pela de todos os que acreditamos no valor da liberdade e da democracia e que defendemos o respeito do Direito Internacional e dos Direitos Humanos», disse o rei de Espanha.

«Este é um prémio, sem dúvida, muito merecido, pelo seu formidável significado e alcance mas que, sem dúvida alguma, preferíamos não ter entregado», admitiu o monarca, que reforçou a sua «profunda admiração perante a firmeza demonstrada pelo governo ucraniano» e pela sua população.

Subscrever O embaixador da Ucrânia em Espanha, Serhiy Pohorelzew, recebeu o prémio em nome do povo ucraniano. «É uma grande honra receber o prémio (…) que este ano se entrega não a uma pessoa, mas a um povo, um povo europeu que continua a lutar pela sua liberdade, a soberania do seu país, pela sua dignidade», afirmou. «Um povo que há mais de sete meses continua a lutar contra a barbárie russa. Continua a lutar por conservar a independência, a lutar não só pelo seu país, mas pelos valores que todos partilhamos», referiu.

O embaixador lembrou contudo que «o melhor prémio é a solidariedade e ajuda que Espanha tem prestado e continua a prestar ao meu povo», considerando «um momento chave» no apoio de Espanha «a decisão do governo de Espanha de enviar as armas que a Ucrânia tanto precisa para defender a sua liberdade».

«A nossa luta não terminou e agradeço o apoio contínuo. Estou certo que todos juntos vamos ganhar, vamos pôr fim a esta guerra. E isso significa recuperar todos os territórios temporariamente ocupados pelo invasor russo e conseguir a paz», concluiu.

«O maior risco à paz mundial» O Fórum La Toja – Vínculo Atlântico, que decorre até sábado, vai na sua quarta edição e reúne políticos, empresários e intelectuais na ilha A Toxa, na Galiza. Este é o segundo ano que se entrega o prémio, que tem como presidente do juri o ex-chefe da diplomacia uruguaio e antigo secretário-geral ibero-americano Enrique V. Iglesias. No ano passado, o galardoado foi o mexicano Ángel Gurría, então secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Depois de anos marcados pela pandemia, a guerra na Ucrânia é um dos temas centrais dos debates em 2022, uma vez que a invasão russa deixa um impacto em diversos âmbitos, estando previsto um debate entre o chefe da diplomacia ucraniano, Dmytro Kuleba (que vai intervir à distância), e o espanhol, José Manuel Albares.

O anfitrião do encontro que decorre no Eurostars Gran Hotel La Toja é o presidente do Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, que lembrou que «a invasão da Ucrânia e as suas ameaças constituem o maior risco para a paz mundial desde 1945» e que à guerra tradicional se juntam as novas formas de guerra, seja a da desinformação ou a guerra energética, mais grave quando se aproxima o inverno.

«O modelo de democracia liberal está ameaçado e isso significa que estão ameaçados o respeito aos direitos individuais, a representação democrática, a divisão de poderes, a economia social de mercado, a igualdade de oportunidades através da educação, a proteção dos mais vulneráveis, a luta contra a pobreza e outros pilares do progresso da humanidade», lembrou.

E defendeu «proteger a democracia com a força das ideias, porque o futuro da democracia liberal depende de nós».

«A democracia é uma conquista contínua, porque os extremismos vão estar sempre aí, nunca vão deixar as suas ameaças», disse por seu lado o presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda.

A jornalista viajou a convite da organização do fórum.

