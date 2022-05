Felipe Rodríguez, «El Poeta del Pueblo», ícono cultural de San Juan de Los Morros, en delicado estado de salud

Entornointeligente.com /

«El poeta del pueblo», Felipe Rodríguez, pasa por un preocupante cuadro de salud, lo cual urge que sea asistido urgentemente, y en este sentido, dada su situación, sólo puede apelar a una ayuda por parte del gobierno nacional o regional. El Poeta es un revolucionario desde que se inició el proceso. El Poeta no tiene para costearse los medicamentos que necesita; el Poeta vive solo y no tiene ni cómo trasladarse a un hospital. El Poeta no tiene con qué pagar a un especialista ni mucho como ir a una clínica privada. El Poeta cuenta con la ayuda de unos caritativos estudiantes que en ocasiones le asisten en sus males, por lo que aquí, de inmediato ponemos los contactos: Pablo José Pino González cuyo teléfono es 0424 3525272, Yesenia de Rodríguez 0416 3425867 y 04241411891… Se le puede ubicar en el sector Valle Verde, Calle Magisterio, a una cuadra de un conocido Taller de Carpintería, todo el mundo lo conoce en la zona.

En San Juan de Los Morros, en marzo de 2020, se le rindió un caluroso homenaje al conocido personaje popular, poeta, pintor, escritor y declamador, Felipe Rodríguez Rodríguez. Este ícono cultural de los llanos, es mejor conocido en el ámbito popular como «El poeta del pueblo». El referido evento de marzo, se celebró en las instalaciones del Liceo Roscio. en esa oportunidad, entre los familiares del poeta Felipe Rodríguez, se encontraba presente su hermano menor, el también escritor y dramaturgo, Francisco Rodríguez, quien fuera director de Cultura de la gobernación del Estado Guárico, entre 1996 y 1998. Lamentablemente, Francisco Rodríguez murió de Covid hace unos seis meses.

La fervorosa pasión de Felipe Rodríguez fue la poesía, destacándose además como extraordinario declamador y coplista; además, fundó varias librerías en San Juan de Los Morros, y en su juventud, durante un tiempo, se ganó la vida vendiendo libros a crédito, yendo de casa en casa. Fue también malabarista y hacia presentaciones en ferias y en circos. Fue de los que impulso, junto con un grupo de intelectuales guariqueños, la creación de la Universidad de Los Llanos «Rómulo Gallegos».

Felipe es autor de varias obras, entre ellas «Pueblo chiquito infierno grande», «Los locos son los que saben». Numerosas son las pinturas que ha creado, pinturas ingenuas al estilo de las de Barbarito Rivas o Palmira Correa.

Felipe Rodríguez cultivó amistad con genios y personajes famosos del Guárico como el sabio médico José Francisco Torrealba y aquella memorable Doña Bárbara llamada Flor Manuitt. También muy cercano y amigo de escritores y poetas como Rómulo y Celestino Ledezma, Ángel Eduardo Acevedo y el «Chino» Valera Mora.

Felipe Rodríguez nació en Las Mercedes del Llano el 13 de noviembre de 1949, es decir, contará dentro de pocos meses 73 años. Pertenece a una familia de intelectuales, entre quienes resaltan sus hermanos Adolfo Rodríguez (renombrado historiador y poeta) y el fallecido escritor Argenis Rodríguez, novelista.

Felipe Rodríguez, desde niño sufre de ataques de epilepsia, y durante muchos años estuvo atendiendo su enfermedad, entre otros galenos, el doctor José Francisco Torrealba. Producto de estos ataques, hace unos meses sufrió una caída afectándose seriamente el hombro derecho, por lo cual ahora está requiriendo de una intervención quirúrgica. La esperanza se tiene puesta, en que dicha operación se realice en FUNDACLIU, con el apoyo del gobierno de Estado Guárico y del Ministerio de la Cultura, entes, que ante los pedidos de ayuda se han mostrado muy receptivos.

Como ermitaño y poeta (cual el viejo Reverón), Felipe vive solo, en el barrio Los Laureles, hacia la Salida de los Llanos, en San Juan de Los Morros. No cuenta con una Juanita. Es viudo. Contaba con el apoyo de su hermano Francisco recientemente fallecido de Covid como ya se dijo, y ahora los vecinos le echan una mano en medio de sus problemas y necesidades.

