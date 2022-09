Felipe Mujica espera que relación con Petro sea ejemplo de dialogo con EEUU

Entornointeligente.com /

Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), saludó la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela y desde la tolda naranja espera que ese proceso se vaya profundizando hasta que se pueda llegar a la fluida movilidad entre ambos países sin tener que mostrar la identificación en los puntos de control, así como espera que este hecho pueda servir de puente para que se reanuden las relaciones con Estados Unidos.

Mujica manifestó que, a pesar de los gobiernos que cada país tengan, las relaciones entre Colombia y Venezuela deben mantenerse y recordó que el MAS había apostado que con la victoria de Gustavo Petro se restablecerían las relaciones entre «dos comunidades que somos hermanos donde no hay muchas diferencias entre unos y otros».

A su juicio, desde la administración de Nicolás Maduro se tuvieron posturas poco claras respecto a la reapertura fronteriza debido al anuncio de eventos trascendentes como por ejemplo, la reunión de comisiones parlamentarias previa al acto o el encuentro de ambos mandatarios en la zona; cosas que al final, expresó Mujica, que no ocurrieron y no hubo una explicación al respecto, lo que según su opinión evidencia que hay elementos que se generan tras bastidores que no han salido a la luz.

Agregó, «Vemos que afortunadamente el gobierno de Petro viene actuando con mucha inteligencia, con mucho conocimiento del hecho político además de mucha apertura, ojalá el gobierno venezolano, ante ese hecho, pueda mantener una política y una forma de abrirse en sus relaciones con Colombia», según una nota de prensa.

Desde el MAS, Felipe Mujica considera que es un buen momento para que el Ejecutivo venezolano intente limar asperezas con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y restablecer las relaciones amplias entre ambos países.

Insistió en que EEUU han representado para los venezolanos un centro de actividad económica, política y turísticas, así como también lo fue nuestro país para los estadounidenses y en ese sentido, el partido naranja asegura que lo ocurrido con Colombia «es el ejemplo a seguir en solución de crisis con los Estados Unidos».

Fuente: Tal Cual

