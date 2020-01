Felipe Guevara: “Estoy contento con lo que he hecho en estas semanas”

Entornointeligente.com /

Ha estado en el foco de las cru00edticas de la oposiciu00f3n por su gestiu00f3n e, incluso, esta semana ingresaron una acusaciu00f3n constitucional en su contra, con la que buscan destituirlo. En su oficina en la Intendencia Metropolitana, Felipe Guevara (RN) insiste en que la ofensiva no se justifica. En ese sentido, si bien dice que u201csiempre se puede hacer mejoru201d el trabajo que le ha tocado liderar en medio de la crisis, defiende lo que ha realizado hasta ahora como intendente. n Asu00ed, respalda la cuestionada estrategia de copamiento policial que se ha llevado adelante en Plaza Italia. u201cEs una estrategia que naciu00f3 de ellos (Carabineros)u201d, afirma. n Esta semana se ingresu00f3 la acusaciu00f3n constitucional en su contra, en la que se le acusa de vulnerar la libertad de expresiu00f3n y derecho a reuniu00f3n. La ofensiva cuenta con algunos apoyos de la DC. u00bfQuu00e9 piensa al respecto? n No considero que sea algo contra mu00ed, en lo personal, es en contra del gobierno. Lo que busca es impedir que gobernemos. Usted comprenderu00e1 que si todos los meses van a intentar destituir a un intendente o a un ministro, se hace difu00edcil gobernar. Y, en segundo lugar, tiene que ver con favorecer la inseguridad, es contra el estado de derecho, es contra las personas que necesitan seguridad. n Pero fue usted quien impulsu00f3 el cambio de criterio de lo que se venu00eda haciendo desde el estallido social respecto de las concentraciones en Plaza Baquedano. Su antecesora, Karla Rubilar, no implementu00f3 esa estrategia de copamiento… n Todas las movilizaciones y marchas que han pedido autorizaciu00f3n, les he dado autorizaciu00f3n. No importa si son polu00edticas, si son culturales, si son deportivas. Este domingo es la noche alba, que tambiu00e9n estu00e1 autorizada. Todos los que han pedido permiso han tenido autorizaciu00f3n mu00eda. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho a la reuniu00f3n, manifestaciu00f3n, eso ha estado siempre garantizado. Respecto de lo que usted seu00f1ala de Plaza Italia, el intendente no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros; la obligaciu00f3n que tiene el intendente es de mantener el orden pu00fablico, y lo que uno hace es instruir a Carabineros, en el sentido de pedirles colaboraciu00f3n para mantener el orden pu00fablico. Ahora, de quu00e9 manera se hace, con cuu00e1ntos carabineros, con cuu00e1ntos lanzaguas, si se disparan bombas lacrimu00f3genas, eso no depende de la autoridad polu00edtica, sino que depende de la autoridad policial. Y estu00e1 en todas las leyes avalado eso. n u00bfHubo alguna instrucciu00f3n del Presidente de impulsar este tipo de estrategia en Baquedano? n No, la instrucciu00f3n que tuve desde el du00eda uno del Presidente Piu00f1era es devolver lo antes posible la ciudad a los vecinos de la Regiu00f3n Metropolitana. Y devolverlo significaba que el transporte pu00fablico volviera a funcionar, que las estaciones de Metro abrieran cuanto antes, que los semu00e1foros funcionaran, que la actividad cultural y deportiva volviera a Santiago… n u00bfSe siente ajeno a cualquier responsabilidad de coartar las libertades, como acusa la oposiciu00f3n? n Nada mu00e1s lejano a lo que soy, a lo que ha sido mi historia. La libertad de expresiu00f3n, he dicho siempre, las marchas, las manifestaciones, son una seu00f1al de sanidad democru00e1tica. En las democracias donde no hay participaciu00f3n y marchas, son pobres democracias. Por eso, he autorizado todas y cada una de las manifestaciones que me han pedido, y no tengo ningu00fan inconveniente con ello. n Usted dice que no tiene ninguna facultad de disponer de Carabineros y que le corresponde resguardar el orden pu00fablico. Pero usted anunciu00f3 el copamiento policial e, incluso, seu00f1alu00f3 la cantidad de carabineros que habru00eda en el sector; despuu00e9s, valoru00f3 cu00f3mo habu00eda funcionado y, posteriormente, dijo que la estrategia corresponde exclusivamente a las policu00edas. u00bfCu00f3mo se entiende que anuncie una estrategia y, despuu00e9s, diga que eso no depende de usted? n Yo no lo hice como un anuncio, lo hice como una informaciu00f3n. Me pareciu00f3 que era adecuado en ese momento informar a la comunidad de lo que iba a ocurrir y me pareciu00f3 adecuado informar a la comunidad lo que habu00eda sucedido, como una suerte de balance. n Pero dice que depende de usted resguardar el orden pu00fablico y, a la vez, que no decide cu00f3mo operan… n La facultad que tengo yo, y eso estu00e1 en la letra b del artu00edculo de la ley que me corresponde, es velar porque se respeten la tranquilidad, el orden pu00fablico y el resguardo de las personas y los bienes. Esa es mi responsabilidad, velar por eso. Quien tiene que materializarlo operativamente, tu00e1cticamente, son las policu00edas. n Pero para velar por eso debe haber instrucciones. Carabineros no se manda solo…. n En materias tu00e1cticas, las policu00edas son autu00f3nomas… n u00bfLa estrategia de copamiento se le ocurriu00f3 a Carabineros? n Desde luego. Es una estrategia que naciu00f3 de ellos… Por ejemplo, yo le digo a Carabineros que tenemos que terminar con el comercio ambulante que tenemos en algunas zonas de Santiago. La forma en que ellos lo hacen, con cuu00e1ntos carabineros, a quu00e9 hora y quu00e9 du00eda, la parte estratu00e9gica, es funciu00f3n de Carabineros, no es funciu00f3n del intendente. n Usted dice que fue idea de Carabineros. u00bfFue visada por usted? n Fue informada por mu00ed. Creo que es bueno mantener a la comunidad lo mu00e1s informada posible. Y luego fue evaluada por mu00ed, y yo creo que hay una buena evaluaciu00f3n de lo que ha hecho Carabineros. Por eso, yo he apoyado a Carabineros. Despuu00e9s de esa estrategia de Carabineros, usted ve que los locales comerciales pudieron abrir los lunes en la mau00f1ana, el sector del barrio Bellavista tambiu00e9n lo pudo hacer… Preguntu00e9mosle a los locatarios, a los vecinos. A mu00ed me parece que la estrategia de Carabineros fue exitosa del punto de vista de la convivencia y la ciudad. n u00bfLa estrategia de copamiento va a continuar? n La estrategia que Carabineros adopta va a ir variando, por lo que me han informado, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, para Au00f1o Nuevo hubo una estrategia distinta, porque la actividad era distinta… Y obviamente que la actitud de la policu00eda frente a esa manifestaciu00f3n alegre y familiar es muy distinta a la actitud frente a personas que van a destruir, a tirar bombas molotov… Creo que el Au00f1o Nuevo demostru00f3 lo que estoy diciendo: que Carabineros tiene la capacidad para distinguir lo que es una fiesta, por mucho que se congregue mucha gente, de una manifestaciu00f3n violenta. n u00bfPero mu00e1s allu00e1 de Au00f1o Nuevo? n Carabineros va a ir, por lo que me han informado, adecuando sus estrategias de acuerdo a las circunstancias. n Usted dice que Carabineros le va a informar y pareciera ser que Carabineros estu00e1 liderando las decisiones, mu00e1s que la autoridad polu00edtica…. n Las instrucciones son restablecer el orden pu00fablico, y cu00f3mo se hace eso es una facultad que tiene Carabineros. n Pero eso es como u201clavarse las manosu201d… n No, todo lo contrario. He evaluado, en general, positivamente la estrategia de Carabineros. De lunes a jueves el sector de Plaza Italia funciona bien, no quiero decir con normalidad, pero funciona… Los du00edas viernes en la tarde sigue habiendo problemas. No quiero yo lavarme las manos, lo que quiero es domiciliar du00f3nde corresponden las responsabilidades. Mi responsabilidad es usar todos los medios disponibles de la fiscalu00eda, de los tribunales, de las policu00edas, de la ANI, todo lo que tengo a disposiciu00f3n para que se mantenga el orden pu00fablico. Ahora, dentro de cada uno de esos ambientes, cada uno tiene su responsabilidad. n Usted ha descartado renunciar. u00bfPor quu00e9? n Es muy injusta la acusaciu00f3n y renunciar significaru00eda darles la razu00f3n a quienes injustamente usan un instrumento que es el mu00e1s grave y mu00e1s alto que tiene la Cu00e1mara de Diputados. Y eso me parece de una irresponsabilidad tremenda. La respuesta a una irresponsabilidad no puede ser la renuncia, la respuesta a una irresponsabilidad debe ser la defensa, los argumentos ponerlos arriba de la mesa. Eso es lo que voy a hacer. n Su salida podru00eda ayudar a descomprimir el ambiente… n Pero imagu00ednese que si a cada acusaciu00f3n de la Cu00e1mara de Diputados los funcionarios respondieran con una renuncia, quu00e9 pasaru00eda con los ministerios, con todas las intendencias. Lo que ellos quieren es no dejarnos gobernar y, de alguna manera, eso seru00eda darles en el gusto para el verdadero afu00e1n, que es no respetar el estado de derecho, la paz de los vecinos y no dejar que el gobierno del Presidente Piu00f1era gobierne. n u00bfCu00f3mo evalu00faa su gestiu00f3n como intendente? n No tengo por quu00e9 evaluar mi gestiu00f3n, lo tiene que evaluar el Presidente. Yo estoy contento con lo que hemos hecho. Siempre hay muchos desafu00edos, siempre se puede hacer mejor, pero estoy contento con lo que he hecho en estas semanas. n Se lo pregunto porque en el gobierno pu00fablicamente han defendido su gestiu00f3n, pero en privado transmiten que comunicacionalmente ha cometido errores, por ejemplo, desligarse de la responsabilidad de la estrategia de copamiento de Carabineros. u00bfComparte eso? n No su00e9 de du00f3nde salen esos comentarios, pero tengo la mejor relaciu00f3n con Carabineros y la mejor relaciu00f3n con la PDI. Se lo puede preguntar a ellos. n u00bfSe arrepiente de haber aceptado ser intendente? n En lo humano es duro, pero yo sentu00ed que tenu00eda el deber de aceptar la invitaciu00f3n del Presidente Piu00f1era, estu00e1bamos en un momento de mucho conflicto social. En ese momento no se veu00eda un desenlace de esa crisis, el Presidente me pide que me haga cargo de la intendencia, y la verdad es que tendru00eda que haber sido muy poco patriota para haber dicho que no. Y, por eso, renunciu00e9 a donde estaba y me vine a la intendencia, siempre sabiendo que iba a ser un desafu00edo gigante. Yo sabu00eda que iba a ser complejo, no me arrepiento de haberme venido a colaborar con el gobierno. n u00bfY tenu00eda pensada otra cosa? n Estaba muy contento en Lo Barnechea… Pensaba ir a la reelecciu00f3n (como alcalde). n u00bfPretende llegar hasta el final como intendente o le gustaru00eda competir en las elecciones parlamentarias? n Cuando aceptu00e9 este cargo me inhabilitu00e9 automu00e1ticamente para ser candidato a cualquier cargo este au00f1o. Y para el pru00f3ximo no estoy inhabilitado, pero no tengo ninguna ambiciu00f3n parlamentaria. Me encantaru00eda acompau00f1ar al Presidente Piu00f1era hasta el final de su gobierno. Me encantaru00eda ser el u00faltimo intendente de la Regiu00f3n Metropolitana -porque la figura del intendente se acaba- y poder, entonces, ser el primer delegado presidencial. n u00bfHa podido hablar con el Presidente Piu00f1era estos du00edas? n He hablado todos los du00edas con u00e9l. Ayer (jueves) hablu00e9 tres veces con u00e9l, y he sentido mucho apoyo de u00e9l, del ministro del Interior, de la Segpres. He podido conversar con Andru00e9s Chadwick, con Marcela Cubillos, que tambiu00e9n estuvieron en estas circunstancias, asu00ed que he tratado de aprender lo mu00e1s posible de este momento que me toca vivir. n”,”post_title”:”Felipe Guevara: “Estoy contento con lo que he hecho en estas semanas””,”post_excerpt”:””Todas las movilizaciones y marchas que han pedido autorizaciu00f3n, les he dado autorizaciu00f3n. No importa si son polu00edticas, si son culturales, si son deportivas”, dice en entrevista con La Tercera.”,

