Felipe e Juan Carlos appaiono insieme ai funerali della regina Elisabetta

MADRID — I reali di Spagna attuali e i reali emeriti, fianco a fianco. Nel giorno dei solenni funerali della regina Elisabetta d’Inghilterra, è in realtà questa una delle fotografie che più ha attirato l’attenzione nel Paese iberico. L’ultimo scatto in cui i quattro appaiono insieme risale infatti ormai a gennaio 2020. Da allora, le polemiche che circondano la figura di Juan Carlos I hanno portato a un evidente raffreddamento dei rapporti, almeno in quanto a immagine pubblica, con il figlio Felipe VI.

La curiosità rispetto a un possibile re-incontro tra i due in Inghilterra stava già crescendo da giorni, dopo che è stato confermato che sia i reali attuali sia gli emeriti avevano accettato l’invito a partecipare ai funerali di Elisabetta. Mentre ieri, all’arrivo di entrambe le coppie a Londra, l’immagine dei quattro insieme è stata accuratamente evitata, oggi le circostanze sono cambiate.

Il momento è arrivato nel corso della cerimonia funebre solenne presso l’abbazia di Westminster: il posto riservato a Felipe e Letizia era infatti proprio a fianco di quello assegnato a Juan Carlos e alla regina emerita Sofía, che a differenza del marito, è arrivata in Inghilterra da Madrid insieme a figlio e nuora.

Juan Carlos si è invece recato a Londra proveniente da Abu Dhabi, dove risiede da agosto 2020 in una specie di auto-esilio: la decisione di lasciare la Spagna arrivò mentre si inseguivano notizie e indiscrezioni su sue presunte malefatte fiscali, sinora mai confermate dalle indagini della giustizia, benché di fatto ammesse dal diretto interessato, che in pochi mesi ha restituito al Tesoro spagnolo circa 5 milioni di euro per movimenti finanziari non dichiarati correttamente in precedenza.

In questi ultimi anni, Felipe ha intrapreso una serie di azioni volte a rinnovare l’immagine della corona spagnola, cercando di smarcarla dagli aspetti controversi che riguardano il padre. Prova ne è il fatto che, per oltre due anni, i due non sono sono mai stati immortalati in foto insieme.

Secondo quanto spiegato da cronisti iberici vicini alla casa reale, l’immagine delle due coppie reali fianco a fianco non è stata cercata dall’istituzione monarchica spagnola, bensì risponde alle disposizioni delle autorità britanniche rispetto al protocollo dei solenni funerali di Elisabetta. Felipe e Juan Carlos si erano riuniti privatamente lo scorso maggio a Madrid, nel corso della prima visita del re emerito in Spagna da quando si è auto-esiliato negli Emirati Arabi.

