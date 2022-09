Felipe Delpin renuncia a la presidencia de la DC tras el Plebiscito y tensiones al interior del partido

Entornointeligente.com /

A través de un comunicado, Felipe Delpin anunció este miércoles su renuncia a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC), decisión que aseguró «era irrevocable».

Su salida se produce luego del triunfo el domingo del Rechazo en el Plebiscito de salida, opción contraria a la que apoyó el partido y la directiva que el conducía. Sumado a una serie de roces internos, incluso con los miembros de su mesa y otras figuras del partido.

«Es una decisión dura, difícil de tomar, pero necesaria debido a diversas situaciones que estamos viviendo como país, coma partido y en lo individual. Milito en la DC desde tiempos de la dictadura, cuando muy joven nos atrevimos a ponerla en jaque en las calles junto a miles de hombres y mujeres», expresó en el comunicado.

Incluso, hoy, a través de una carta abierta a los militantes, un grupo de ex presidentes de la DC, encabezados por el ex Mandatario Eduardo Frei, pidieron hoy crear una nueva dirección nacional del partido que abra pasado a nuevas generaciones. A la vez que se renueven otras estructuras como la Junta Nacional, el Consejo Nacional y el Tribunal Supremo del partido.

En su declaración, Delpin señaló que «encontré en este espacio político el mejor lugar para luchar par paz, justicia, igualdad de oportunidades. La DC me regaló la posibilidad de luchar por sueños colectivos a través de diversas tareas que asumí con pasión, trabajo y entrega. Fui elegido y reelecto como concejal de la comuna de La Granja, con la primera mayoría».

«Logre la confianza del pueblo granjino para asumir la dirección de la alcaldía también con una mayoría importante en tres oportunidades y, finalmente, fui elegido para encabezar una lista y presidir el partido en un momento crucial para el país, cuando se debatía respecto a una propuesta constitucional que podía reemplazar a la Constitución de Pinochet», sostuvo.

Con ello, indicó que «creí y sigo creyendo en la necesidad de tener una nueva Constitución política que de cuenta de un nuevo país y una sociedad diversa y desafiante. Nuestro partido, por más del 60 por ciento de su órgano deliberativo optó por apoyar la opción Apruebo y me puse al frente de esa tarea».

No obstante, apuntó que «el pueblo chileno dijo otra cosa, no creyó en el proyecto y lo rechazó. Debemos como partido analizar esta realidad, no para abdicar de lo que creemos: estado social de derechos, paridad, integración, respeto al media ambiente. Pero, en esta tarea, estarán otros hombres y mujeres de la DC, quienes también, de forma institucional, deberán analizar en su justa medida a quienes no respetando al partido y su militancia se pusieron al margen de sus acuerdos».

Finalmente, indicó que volverá a su territorio para su último periodo como alcalde.

Se había señalado que el alcalde se encontraba con licencia médica por lo cual no participó de las reuniones del nuevo acuerdo constitucional.Sumado a esto, La Tercera consignó ayer que la Contraloría ordenó un sumario en la Municipalidad de La Granja por una denuncia de mal uso de vehículo municipal y ausencias no justificadas por parte de alcalde.

Militantes piden salida de toda la directiva Además, más de 600 militantes y dirigentes de la DC pidieron este tarde la salida de la directiva completa del partido, esto a travéa de una declaración titulada «Exigimos una DC sintonizada con el pueblo de Chile».

Tras el holgado triunfo del Rechazo, los firmantes señalaron «este es un contundente mensaje de la ciudadanía, donde nos indica que estamos, como partido, en la vereda equivocada de la historia».

«La directiva nacional del PDC nos llevó por un camino erróneo, dejándonos hoy expuestos a una difícil posición política y de representación frente al nuevo desafío político, el gran acuerdo nacional para una nueva y buena Constitución», señalaron.

«El tono del debate ocupado por la Directiva no puede repetirse, no es posible llamar «tontos útiles» a nuestros parlamentarios/a, el caricaturizar a la ciudadanía que estaba por el Rechazo, quitarle el respaldo público a la reforma de quórum de 4/7, permitir pasar al Tribunal Supremo a nuestro ex Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle o expulsar de la mesa a las jefaturas de nuestras bancadas parlamentarias»; recalcaron.

A su juicio, «necesitamos una conducción partidaria que de las garantías para cumplir con el desafío de liderar el proceso de construcción de una nueva y buena Constitución, las que no otorga la actual mesa. En consecuencia, solicitamos la renuncia de la directiva nacional , la que debe dar un paso al costado, para abrir espacio a una nueva conducción». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com