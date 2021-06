Felipe Calderón da positivo a Covid-19; se disculpa por no acudir a cierres de campaña

El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, confirmó este martes desde su cuenta personal de Twitter que dio positivo a Covid-19 por lo que se encuentra en reposo y aislado.

El panista comentó que presenta síntomas “leves”, pero se disculpó por no poder acudir a los cierres de campaña que se realizarán este miércoles como parte del proceso electoral que culmina este 6 de junio.

El exmandatario aprovechó el mensaje para instar a los ciudadanos a acudir a las urnas el domingo.

“Les comparto que me hice una prueba Covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado yen reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, escribió Calderón.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 2, 2021 Este martes, la Secretaría de Salud reportó que se registraron 6,917 nuevos casos de Covid-19 en México , por lo que resultó un acumulado de 2 millones 420,659 contagios documentados.

Asimismo, la dependencia detalló que la cifra de defunciones aumentó a 227,840, tras registrarse 4,272 nuevos decesos, respecto a los notificados ayer.

