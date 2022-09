Feligreses reciben réplica de Vallita para su entronización en la Catedral de Maturín

Entornointeligente.com /

De cara a los 101 años del Patronazgo de la Virgen del Valle en Venezuela, a celebrarse este 8 de septiembre, en Monagas iniciaron las actividades propias que caracterizan estas festividades de la Iglesia Católica.

En tal sentido, este jueves, en la plaza El Indio, de la parroquia San Simón del municipio de Maturín, centenares de feligreses recibieron la réplica de la Virgen del Valle, proveniente de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

El padre Anthony Josué Pérez, rector del Seminario de Maturín, explicó que esta imagen es una copia exacta de Nuestra Señora del Valle, obra del artista José Gregorio Valencia.

«Trabajando para mantener la fe y la esperanza del pueblo, ya que una vez entronizada la imagen de la Virgen del Valle en la Catedral de Maturín, reposará en Monagas para siempre; lo que representa para los fieles una gran bendición», dijo.

Caravana de fe

La imagen religiosa, acompañada de la ferviente feligresía y el padre Samael Gamboa, párroco de la Catedral de Maturín, partió hacia el santo templo en medio de una caravana en la que la esperanza, gozo y felicidad de los presentes se manifestaba a simple vista en sus rostros, cargados de alegría y llanto de emotividad por contar con esta estampa de la Patrona de Oriente.

«Hoy en la Misa Solemne que presidirá el Obispo de la Diócesis de Maturín, Excelentísimo Monseñor Enrique Pérez Lavado, recibiremos a la madre del cielo. Agradecemos al gobernador Ernesto Luna y a la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, por todo el apoyo recibido para cristalizar este acto de gran valor y significado para nosotros los católicos», manifestó el padre Gamboa.

Fieles de la Patrona

Durante la caravana de fe que conducía a la Virgen del Valle a la Catedral Nuestra Señora del Carmen, muchas fueron las alabanzas, testimonios de milagros y exaltación los que manifestaron sus fieles y seguidores.

Elena Díaz indicó que salió desde Los Guaritos para venerar a su «Virgencita»: «Creo en la Virgen del Valle, que es la patrona de Oriente. Soy fiel seguidora y creyente de toda la vida de la Virgencita. No me importan las enfermedades, ellas no impedirán que camine y acompañe a Vallita hasta la iglesia».

También Carmen Elena Rodríguez manifestó sentirse «súper emocionada» por la presencia de la réplica de la Virgen en Monagas.

«Soy de Margarita y tenía 12 años sin ver mi virgencita, pero siempre la llevo en mi corazón, porque es la Madre de Dios. Ella viene a derramar bendiciones al pueblo monaguense», expreso.

Juventud creyente

Para Edgardo Alva, habitante del sector Las Cayenas, la Virgen del Valle representa para el pueblo oriental ese punto de encuentro entre jóvenes, niños, adultos y abuelos con el fin de celebrar en rendición a la madre del cielo.

«Esta tradición es nuestra; hay que cuidarla y debemos pasarla de generación en generación para que perdure para siempre entre nosotros», acotó.

De igual modo, la joven Adriana Lima reconoció las virtudes de la Madre de Dios, entre las que enumeró: un corazón humilde, pureza, disposición al servicio al dar siempre un sí al padre por amor al prójimo.

«Poco a poco he ido conociendo a la Virgen María y me es grato es tenerla con nosotros en su figura de réplica original», afirmó. Milagros

Zara Guerrero aseguró que la Virgen siempre la escucha y ella se mantiene fiel a la Madre de Dios por tanta bondad que en ella hay.

«Siento una emoción muy grande, ella me ha escuchado muchísimas veces. En cierta ocasión me encontré en medio del mar en una lancha rápida con un niño de un año en brazos y se iba a hundir la embarcación y le dije Virgencita «no lo hagas por mí hazlo por este niño que llevo en brazos, que no ha vivido nada, sálvanos, y nos salvó», relató.

