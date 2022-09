Felicidades subcampeones mundiales, campeones del corazón de Cuba

Entornointeligente.com /

Este es el equipo Cuba que todos queremos ver, ese que, como estos chamaquilis menores de 15 años, mostró sus cualidades deportivas, sí, pero lo que descargó sobre el terreno fue toda la pasión y el amor que los cubanos sentimos por la pelota. Son hoy subcampeones mundiales, y no es un consuelo, podían haber sido los campeones, porque jugaron como eso, como ganadores. Un equipo así no pierde, aun cuando el resultado final no le favorezca.

Los dos mejores conjuntos del Campeonato Mundial disputaron el cetro, y como la diferencia entre esas dos escuadras no es la de diez carreras que se vio el pasado sábado por parte de los muchachos estadounidenses, la porfía por la medalla de oro tuvo el mejor desafío el certamen.

Cada equipo bateó seis jits, ninguno de los dos cometió errores. Cinco extrabases fueron a la hoja de anotación, dos de ellos de los ganadores, jonrón y triple, y tres de los cubanos, todos biangulares, sí, a las supersónicas rectas de los lanzadores rivales, no aptas para esta categoría.

En el campo de la ciudad mexicana de Hermosillo hubo una galería de talento, porque no solo el oponente, de indiscutible calidad y oficio sobre la grama, es una alacena de prospectos; lo es también el de Cuba.

Ver a niños que no llegan a 15 años dar los batazos que dieron los estadounidenses, sabiendo que lo más difícil en el beisbol es batear, o lanzar envíos de 90 o más de 90 millas por hora, es casi sideral para estas edades. Pero ahí radica el mérito de los dirigidos por Alexander Urquiola, pues encararon el reto y salieron a pegarles, y les pegaron a esas bolas.

Los chamaquilis le han devuelto esa pasión a Cuba, ese orgullo de no sentirse perdedores en ningún momento del partido. Ellos nos han traído de vuelta a la pelota, a la que jamás se da por vencida.

Hoy ya nos son familiares sus nombres: Roberto Peña, Alejandro Prieto, Alejandro Cruz, Segian Pérez, Yaider Ruiz, Maikol Daniel, Pedro Danguillecourt o Robier Hernández, Daniel Reyes y Mailon Batista. Ellos y sus compañeros emularon con aquellos de los equipos Cuba que tampoco se rendían en un terreno, fuera cual fuera el marcador. Bienvenidos subcampeones mundiales, ustedes son los campeones del corazón de Cuba.

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

HERMOSILLO

C

H

E

CUB

003 000 0

3

6

0

USA

111 010 x

4

6

0

G: Z. Burns. P: D. Reyes. Hr: B. Murrietta

Santiago cerca del título sub-23

Santiago de Cuba venció este domingo a Villa Clara por 4-1 y se colocó a un triunfo de llevarse la corona de la VII Serie Nacional Sub-23.

El lanzador santiaguero Luis Torres tiró juego completo, de ocho indiscutibles, con seis abanicados, sin boletos. Hoy a las 2:00 p.m. será el cuarto juego.

ANOTACIÓN POR ENTRADAS

Augusto C. Sandino

C

H

E

SCU

010 003 0

4

7

0

VCL

100 000 0

1

8

1

G: L. Torres (4-0). P: D. Sarduy (1-1).

