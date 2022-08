FELICIDADES- Danny Ocean entra en la lista de Rolling Stone por «Me Rehúso», una de las mejores canciones de reguetón del mundo 

Entornointeligente.com /

La canción «Me rehúso» , del cantante y compositor venezolano Danny Ocean, fue seleccionada como una de las mejores canciones de reguetón de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. El tema del cantante de 25 años de edad se ubicó en el puesto 93 del listado de canciones urbanas más populares y escuchadas del mundo.

«Es posible que algunos no consideren a este cantautor venezolano como un verdadero reguetonero, ya que su elección de ritmos tiende a ir más allá de los confines del dembow riddim fundacional. Sin embargo, su exitoso sencillo de 2016 encapsula perfectamente las inclinaciones más románticas del género sobre su base polirrítmica. Mientras Ocean suplica a una amante en el probable final de una relación, uno no puede evitar quedar atrapado en la historia» , queda relatado en la revista.

«Espero que la próxima vez que salga esta lista haya más artistas venezolanos acompañándome. Thank you @RollingStone I’m Honored. Un shout out para todos mis amigos y colegas de Venezuela que han trabajado y siguen trabajando duro para poner también nuestra bandera en el radar, independientemente del género que hagamos», explicó Danny en su cuenta oficial en la red social de Instagram.

Ocean , quien en realidad se llama Daniel Alejandro Morales Reyes , tiene 25 años de edad y saltó a la fama justamente con la canción » Me rehúso » en el año 2016, y hace una semana salió una nueva versión de la cantante hondureña, Cesia Sáenz que ya suma más de 1.4 millones de reproducciones y la estarán cantando en un concierto en Honduras este jueves 1 de septiembre.

