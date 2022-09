«Felicidade perfeita? Viver em paz e liberdade numa sociedade inclusiva e justa»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Honestidade, recebida de avós e pais, transmitida aos filhos.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Sinceridade, tal como numa mulher.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Sinceridade, tal como num homem.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Sentido de humor, inteligência, honestidade e sinceridade.

O seu principal defeito?

Ser demasiado exigente para os que me são mais próximos.

A sua ocupação preferida?

Atualmente, ser reitor da Universidade do Algarve.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Viver em paz e em liberdade, numa sociedade inclusiva e justa, promotora do desenvolvimento pessoal e responsável com o planeta.

Um desgosto?

A desigualdade.

O que é que gostaria de ser?

Aquilo que tenho sido: cidadão; filho; marido; pai; professor.

Em que país gostaria de viver?

Portugal.

A cor preferida?

Azul, do mar e do céu do sul.

A flor de que gosta?

Cravo.

O pássaro que prefere?

Estorninhos, em bando.

O autor preferido em prosa?

José Saramago.

Poetas preferidos?

António Aleixo e Sophia de Mello Breyner Andresen.

O seu herói da ficção?

Tintim.

Heroínas favoritas na ficção?

Miss Marple.

Os heróis da vida real?

Os que não desistem.

As heroínas históricas?

Brites de Almeida, a Padeira de Aljubarrota e Filipa de Lencastre.

Os pintores preferidos?

Salvador Dalí e Almada Negreiros.

Compositores preferidos?

Mozart e Vivaldi.

Os seus nomes preferidos?

André e Inês.

O que detesta acima de tudo?

Subscrever O que detesta acima de tudo?

Petulância.

A personagem histórica que mais despreza?

Adolf Hitler.

O feito militar que mais admira?

Nenhum.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Criatividade.

Como gostaria de morrer?

Tranquilo.

Estado de espírito atual?

Missionário.

A sua divisa?

Se não receio o erro é porque estou sempre pronto a corrigi-lo (Bento de Jesus Caraça).

