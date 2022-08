Felicidade é a «capacidade de reconhecer que o que somos e temos é suficiente»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Resiliência.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Empatia.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Empatia.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Humor.

O seu principal defeito?

Impaciência.

A sua ocupação preferida?

Fazer desporto e conviver com família e amigos, mas não em simultâneo.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Capacidade de reconhecer que o que somos e temos é suficiente.

Um desgosto?

O facto de nós, humanos, não aprendermos com os grandes erros da História.

O que é que gostaria de ser?

Piloto de aviões… ainda não vi o Top Gun: Maverick.

Em que país gostaria de viver?

O que ficar mais próximo de Portugal, Espanha .

A cor preferida?

Verde.

A flor de que gosta?

Girassol.

O pássaro que prefere?

Andorinha.

O autor preferido em prosa?

Eça de Queirós.

Poetas preferidos?

Sophia de Mello Breyner.

O seu herói da ficção?

Superman. Voa, salva o mundo e lava a sua própria farda.

Heroínas favoritas na ficção?

Katniss Everdeen, de Hunger Games, durona.

Os heróis da vida real?

Todos os voluntários que se entregam a uma missão beneficente sem esperar nada em retorno.

As heroínas históricas?

Maria… continua a inspirar muitas outras Marias.

Os pintores preferidos?

Manuel Cargaleiro.

Compositores preferidos?

Stravinsky.

Os seus nomes preferidos?

Benedita e Leonor.

O que detesta acima de tudo?

A inflexibilidade dos egos inflamados.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler.

O feito militar que mais admira?

O hastear da bandeira branca.

O dom da natureza que gostaria de ter?

O dom do equilíbrio.

Como gostaria de morrer?

De uma forma organizada, ou seja, depois de uma bela jantarada com a minha trupe, com a possibilidade de me despedir de cada um deles, bem velhinho.

Estado de espírito atual?

Feliz e curioso com o futuro, obrigado!

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Qualquer erro por parte de quem nos é próximo.

A sua divisa?

Euro.

