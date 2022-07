Entornointeligente.com /

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este domingo en Ermua (Bizkaia) que lo «mínimo» que se puede exigir a EH Bildu es que condene los asesinatos de ETA.

En declaraciones a los periodistas tras el homenaje a Miguel Ángel Blanco, Feijóo ha aseverado que no se puede equiparar a los «asesinos y los asesinados» y que quienes aún no han condenado los atentados no se merecen «reconocimiento ni respeto».

