FEI culmina presentación prueba contra Ramón Rodríguez Ruiz

Con el testimonio de Alfredo Martínez Amador, director de la comisión conjunta de Donativos Legislativos, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), sometió esta tarde su caso contra el exrepresentante novoprogresista Ramón Rodríguez Ruiz, acusado por fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales. En horas de la tarde, la Opfei y Luis Pintado, uno de los abogados del acusado, ofrecerán al juez Juan Frau Escudero sus argumentos finales. La defensa no presentará testigos. Martínez Amador declaró a preguntas del fiscal especial Guillermo Garau que las dos organizaciones sin fines de lucro, Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas, presuntamente creadas de forma fraudulenta por directrices del expolítico, solicitaron un total de $49,135, de los cuales se asignaron $8 mil para Futuros Deportistas y $4 mil para Lazos Dorados de Amor. Señaló que aunque se asignaron los fondos, el dinero nunca se desembolsó debido a que incumplieron con los requisitos dispuestos por la Ley 20 de 2015. Precisó que ninguna de las entidades cumplió con los requisitos de exención contributiva del Departamento de Hacienda. Ello, según el hallazgo de las auditoras de la comisión Laura Gallardo y Roxana Díaz. Explicó que aunque los fondos no se desembolsaron, el presupuesto del año fiscal 2017-18 se afectaba porque el efecto es que el dinero quedó congelado y no pudo ser utilizado por otras organizaciones sin fines de lucro. "Se privó a otras entidades de recibirlo, claro que afecta", apuntó el funcionario. Durante el contrainterrogatorio a cargo de Pintado, Martínez Amador respondió que Rodríguez Ruiz no figura en los documentos como incorporador de la entidad, ni el solicitante de los donativos. De acuerdo a los documentos, que el testigo verificó en sala, Wanda Clavel Ayala radicó los donativos para Futuros Deportistas y Yasmari Correa González para Lazos Dorados de Amor. A preguntas del letrado sobre si a pesar del incumplimiento de los requisitos la comisión legislativa continuó con el trámite para la asignación presupuestaria, el testigo respondió en la afirmativa."¿Fue por un desfase administrativo?", cuestionó Pintado. Martínez Amador contestó "fue por un error que se sometió por la comisión". Manifestó que no tenía conocimiento de que las solicitantes de los fondos hayan cabildeado para que el trámite legislativo siguiera su curso a pesar del error. De igual forma, dijo que no tenía conocimiento si las peticionarias de los fondos tenían alguna relación con las auditoras Gallardo y Díaz. A su vez, afirmó que desconocía si el acusado hizo algún acercamiento a algún empleado de la comisión legislativa para cabildear por los fondos. Durante el redirecto a cargo de Garau, el testigo manifestó que no tenía conocimiento de cómo se incorporaron las entidades y si las mismas fueron incorporadas desde la oficina del acusado. Declaró que advino en conocimiento de que su empleado Edwin Núñez ayudó a Rodríguez Ruiz en el proceso para obtener la exención contributiva del Departamento de Hacienda, luego de que se publicó el informe de la comisión cameral de Ética, en el que se recomendó la expulsión del expolítico. Mantuvo que tampoco tenía conocimiento de que familiares de una empleada del exlegislador, Soniel Torres, eran parte de la junta de directores de las organizaciones sin fines de lucro fatulas, ni que la información sometida por las entidades era falsa. Posteriormente, a preguntas de Pinto, indicó que los fondos para las entidades permanecieron en las arcas del Estado Libre Asociado.

