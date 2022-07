FEGALAGO: El sector se encuentra en una etapa de recuperación de producción de leche y carne

Entornointeligente.com /

Este jueves se celebró el primer conversatorio en Mérida en el marco de la Asamblea Anual de Fedecámaras. Este conversatorio por parte del sector primario con el lema de «Sembremos futuro, cosechemos progreso y bienestar» estuvo liderado por Celso Fantinel, presidente de Fedeagro.

Dentro de los ponentes estuvieron Francis Chacón, presidenta Agadu (Asociación de Ganaderos de Urdaneta), Paúl Márquez, presidente Fegalago, Ramón Elías Bolotín, presidente Asociación de Productores Independientes (PAI) y Ricardo Álvarez, presidente Fesoca.

Francis Chacón, presidenta Agadu, resaltó que buscan que las mujeres sean parte de los gremios capacitándose en la ganadería para sumar desarrollo y producción.

Durante la ponencia invitó a las mujeres a que se unan a los gremios para formar y consolidar un equipo para ayudar y aportar a Venezuela.

Informó que hace poco se reunieron con una organización para ayudar a las comunidades colocando un módulo de salud para atender no solamente a los trabajadores sino también a gente de la zona.

De igual forma, Paúl Márquez, presidente de Fegalago señaló que el sector está en un proceso de recuperación porque lamentablemente han venido decreciendo en años anteriores, pero en estos momentos se encuentran en una etapa de recuperación tanto de producción de leche como de producción de carne.

En el transcurso de este último año han podido fortalecer la base ganadera donde al comenzar tenían 15 asociaciones de ganaderos. Hoy en día poseen 19 y están próximos a aperturar 2 nuevas asociaciones de ganaderos en el estado Zulia para completar 21 asociaciones.

«Creo que lo hemos logrado. Hay un ánimo importante en todo el Zulia en lo que respecta al gremio ganadero»

Insistió que en las principales cosas que han luchado ha sido siempre defender los precios de sus productos por lo que han implementado el monitoreo de precios y actuar en consecuencia de la distorsión de precios que hay en cada estado para tratar de homologar los precios de la leche y de la carne por igual.

Con respecto a la tecnología en la ganadería, hoy en día tienen un nuevo crecimiento de la inseminación artificial en todo el país como en la producción de leche.

El sector productor de leche en Machiques de Perijá que es uno de los municipios con mayor producción de leche del estado Zulia. La planta de Lácteos los Andes está procesando 380 mil litros de leche.

«Yo quiero terminar dando un mensaje positivo, un mensaje de recuperación del sector ganadero que seguimos trabajando, estamos activos, estamos reforzando las asociaciones y estamos haciendo todas las actividades necesarias para fomentar la ganadería y la producción, no solamente en el Zulia, sino a nivel nacional»

De igual forma, Ramón Elías Bolotín, presidente de PAI puntualizó que uno de los principales problemas que tienen que enfrentar es la falta de financiamiento ya que están haciendo las siembras desde lo que les permite el bolsillo a los productores.

Asimismo, el contrabando de hortalizas también impacta a los pequeños productores que no están bien organizados donde hay muchos intermediarios en la cadena no solo de comercialización de sus productos sino en la compra de los insumos. Bolotín señaló que no es que el productor sea ineficiente, es que el circuito es ineficiente.

Con respecto al tema de las tecnología, el presidente de PAI manifestó que poseen tecnología de manejo de suelo, manejo de maleza, nutrición

«Esos conocimientos los estamos recapitulando en este despertar del campo agrícola»

Para finalizar, Ricardo Álvarez, presidente Fesoca precisó que en el caso del azúcar hay una competencia fuerte con Brasil y con Colombia

«Tenemos que ser competitivos en nuestro campo, esta es una de las grandes tragedias que tiene este país»

Señaló que precisamente la falta de unas políticas agrícolas consistentes y de investigación ha hecho que no se le pueda dar el material genético a los productores para que Venezuela pueda ser más competitivo.

Asimismo, explicó que se necesitan políticas de mediano y largo alcance para que los productores, agricultores e instituciones puedan conseguir el músculo suficiente para poder pagar, poder competir con otros países.

«Yo tengo plena confianza en el productor agropecuario de Venezuela, pero indudablemente tenemos que tener políticas claras. Sobre todo para que podamos realmente crear el músculo necesario y poder salir a competir de tú a tú en los mercados internacionales».

Con información de Fedecámaras Radio

