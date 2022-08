Fefita la Grande: «Con esto de Rosalía se le puso el punto sobre la í a mi carrera en Europa»

Entornointeligente.com /

A su edad, 78 años, y con una carrera artística en uno de sus mejores momentos, la merenguera Fefita la Grande asegura poseer una «luz divina» que le acompaña desde aquel día, que teniendo siete años y tocando un pequeño acordeón, José Arismendy –Petán- Trujillo, le regaló 100 pesos, los que invirtió en su proyecto.

Ahora que la artista española Rosalía se ha nutrido de su música para la producción del tema «Despechá», del álbum «Motomami», un merengue el cual la prensa española asegura es el futuro tema del verano, Fefita goza de una exposición inesperada ante una prensa europea que poco se interesó en ella durante medio centenar de años, pero que, en estos momentos, su nombre y su música ha despertado la curiosidad de una parte del público de ese continente.

Ante la avalancha de comentarios y publicaciones, Fefita lo toma con actitud positiva y agradecida.

«Yo llevo haciendo giras a Europa desde antes de Rosalía nacer, hay un público que siempre llama, y voy siempre, pero no he visto lo que han escrito los periódicos de España sobre mí, pero sé que con esto de Rosalía se le puso el punto sobre la í a mi carrera allá», nos dijo con su acento cibaeño.

+ Sus comentarios

Rosalía y Fefita se conocieron durante la filmación del video de «Linda», el cual la artista española filmó con la dominicana Tokischa.

«Desde que Rosalía llegó a República Dominicana, en el mes de abril, todo el mundo le habló de Fefita. Ella me comentó que fue tanto lo que la gente le hablaba de mí que decidió conocer mi música y le encantó. Le encantó mi música, mi estilo, mi swing por eso, llamó a mi equipo para hacer algo con ella. Desde que nos conocimos todo resultó muy bien porque ella es una persona muy sencilla», recordó La Vieja Fefa, como también se le conoce.

Fefita, una mujer llana y muy franca, contó que se siente muy contenta con todo lo sucedido con Rosalía y el tema «Despechá».

«Yo siempre digo que a mí me acompaña una luz, desde chiquitica, porque que una joven artista venga de España a conocer mi música y a filmar un video conmigo, y a esta edad, eso es solo cosa de Dios y a la Virgen de la Altagracia», dijo la creyente en la fe católica.

Fefita definió a Rosalía como una joven muy simpática y muy educada. «Nosotras la pasamos muy bien haciendo el video. Yo hago de la dueña del salón de belleza, que visita Rosalía. Y no tengo que ver con más nada», reveló.

La aclaración la hace la merenguera porque en este filme, en donde Tokischa y Rosalía promueven los besos lésbicos, la acordeonista fue objeto de algunas críticas.

+ Sobre Tokischa

Durante su conversación con LISTÍN DIARIO la popular merenguera interrumpió el relato para aclarar que no tiene nada que ver con Tokischa. Explicó que la gente la criticó porque estuvo filmando el video de Rosalía con Tokischa.

«Todo el mundo sabe en este país que a mí no me importan las críticas, mucho menos lo que publican de mí en las redes sociales, pero no tengo nada que ver con esa mujer (Tokischa), ella va por su camino, con sus letras y su música, y yo por el mío, mi música es muy sana, no tengo nada que ver con Tokischa», manifestó.

+ A Canadá y Europa

La Vieja Fefa viajará a Canadá los días 23 y 24 de septiembre para dos presentaciones. Luego regresará el 28 de septiembre y emprender vuelo hacia España.

«Desde Barcelona estaremos viajando a otros países, en donde tenemos muchísimas presentaciones. Por primera vez estaremos tocando en Roma, y aunque siempre voy a cantarles a los dominicanos, esta vez sé que hay otro público que quiere conocerme», adelantó la intérprete.

Fefita agradeció a la organización Copropcanada, que reúne a la comunidad dominicana en Canadá, y la que le extendió la invitación, este 16 agosto, para izar la bandera dominicana, por el 159 de la Guerra de la Restauración Dominicana.

También fueron invitados el presidente de la república, Luis Abinader, y los cantantes Fernando Villalona, El Alfa, Frank Reyes, Wilfrido Vargas y Rafael Solano, entre otros.

Listin Diario

