TN Política Federico Pinedo “mandó al frente” a los que insultaron a Mauricio Macri: “Gritaron Pietragalla, Carmona y Agustín Rossi” El presidente provisional del Senado criticó a los legisladores opositores: “A mí me molesta mucho cuando no se respetan las instituciones de la democracia argentina”.

Publicada: 02/03/2019, 12:14 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Mauricio Macri, junto al Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzo, la vicepresidenta Gabriela Michetti, y el Presidente Provisional del Senado Federico Pinedo . Foto: Reuters. Federico Pinedo , Presidente Provisional del Senado de la Nación, se refirió a la agitada apertura de sesiones ordinarias del Congreso en la que varios diputados interrumpieron a los gritos y con insultos al presidente Mauricio Macri .

Leé también El cruce de Macri con la oposición: “Sus insultos no hablan de mí sino de ustedes, estoy acá por el voto de la gente” ” A mi me molesta mucho cuando no se respetan las instituciones de la democracia argentina “, declaró. “Los que somos un poco más grandes ya sabemos qué es lo que pasa cuando uno tira por la ventana el respeto a las instituciones”, opinó en una entrevista con Radio Mitre .

“El presidente Mauricio Macri está acostumbrado a estos ataques intolerantes que le hacen a él y no le han hecho a otros presidentes”. “Por eso cuando Macri le contestó habló de los insultos y dijo que los calificaban a ellos”.

Leé también Los ejes del discurso de Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias Según contó, a Macri le dijeron de todo: “Mentiroso, no tenés estatua, callate, cualquier cosa”.

Los legisladores de la oposición que se hicieron presentes en el Congreso. El político del PRO calificó el hecho de “muy vergonzoso” y “muy negativo” y destacó que entre los miembros de la oposición que interrumpieron la sesión había “algunos diputados importantes” como Horacio Pietragalla, uno de los líderes de La Cámpora, “(Guillermo) Carmona, Agustín Rossi”, denunció.

Leé también Las frases más explosivas de Mauricio Macri en el Congreso en TNpic Al respecto, Pinedo consideró que ” la democracia funciona con buena fe y escucha” y que “si no hay respeto no podés construir nada”. “No hay nada que hacer”, insistió.

“La falta de respeto de las formas lleva a la falta de respeto del fondo, es una manera de ser que no es la de la democracia” , sentenció.

