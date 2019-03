Federer vs. Wawrinka EN VIVO ONLINE vía ESPN: hoy EN DIRECTO por el Masters 1000 de Indian Wells

Entornointeligente.com / Roger Federer vs. Stan Wawrinka EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el duelo de este martes entre ambos tenistas suizos por la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Indian Wells . La transmisión estará a cargo de ESPN. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que presentamos a continuación.

Federer vs. Wawrinka EN VIVO EN DIRECTO: sigue el partido de Indian Wells Tweets by ESPNtenis Rafael Nadal venció 2-0 a Jared Donaldson por el ATP Masters 100 de Indian Wells

Real Madrid: las portadas internacionales sobre el retorno de Zinedine Zidane

Federer , cuarto favorito, no dio opción a la sorpresa el domingo ante el alemán Peter Gojowczyk, a pesar del empuje de su rival en el segundo set, y alcanzó los dieciseisavos de final.

En esta instancia del ATP Masters 1000 de Indian Wells , su ‘Majestad’ se enfrentará a su compatriota Stanislas Wawrinka , quien se impuso al húngaro Marton Fucsovics.

Roger Federer, finalista del último ATP Masters 1000 de Indian Wells y ganador en cinco ocasiones de esta competición, enfrenta a su compatriota Stanislas Wawrinka. (Foto: AFP)

Federer , finalista el pasado año y ganador en cinco ocasiones de esta competición, ganó por 6-1 y 7-5 al tenista germano, que plantó batalla durante una hora y diecinueve minutos.

En su enfrentamiento previo, Roger Federer tuvo un arranque arrollador aunque jugó con fuego en la segunda manga cuando Gojowczyk alcanzó una ventaja de 4-1 y el saque en su mano. El suizo reaccionó y equilibró el set hasta volver a romper el servicio de su adversario en el undécimo juego para cerrar el partido.

Con información de EFE

Vea también Alianza Lima vs. Inter: sin Mauricio Affonso, íntimos revelaron lista de jugadores para la Copa Libertadores Conor McGregor fue arrestado por romperle el celular a un fan que lo grabó, según Miami Herald PSG vs. Dijon EN VIVO ONLINE vía ESPN 3: con Kylian Mbappé, juegan por fecha 18 de la Ligue 1 Morelia vs. Tijuana EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por cuartos de final de la Copa MX Clausura 2019 Tigres vs. Houston Dynamo EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 2: juegan por la Concachampions 2019 Pumas vs. Dorados EN VIVO vía ESPN 3: equipo de Diego Maradona juega por los 4tos de final de Copa MX

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

Entornointeligente.com