Federer anuncia su retirada del tenis tras la Laver Cup

15 Sep, 2022 | Madrid. Roger Federer ha puesto fecha a su retirada. En una carta y un video difundido a través de su cuenta de Instagram, el tenista suizo anunció que la Laver Cup, del 23 al 25 de septiembre, será su último torneo en el Circuito. Tras esta competición ya no jugará más en el Circuito ATP ni en los Grand Slam.

«Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva», comenta Federer. En la carta publicada tiene palabras de reconocimiento para su familia, sus entrenadores, así como los patrocinadores que le han acompañado durante su carrera, señala Marca.

«Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado», prosigue Federer en su carta.

