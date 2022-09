Federer admite que «dejó de creer» que podía seguir jugando

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla!

La leyenda del tenis Roger Federer explicó el miércoles que decidió retirarse porque «dejó de creer» que podía seguir jugando tras una serie de lesiones.

El campeón de 20 torneos Grand Slam anunció el pasado jueves que dejaría el tenis competitivo después de una última aparición en la Copa Laver en Londres esta semana.

La última vez que Federer jugó en el circuito profesional hace más de un año, en la edición 2021 del torneo de Wimbledon, después de lo cual tuvo que operarse por tercera vez de la rodilla.

«Los últimos tres años han sido duros, por decir lo menos», afirmó el suizo, de 41 años, el miércoles a la televisión BBC.

«Sabía que caminaba sobre un hielo muy delgado durante el último año desde que jugué Wimbledon», añadió Federer, que ganó por última vez un Grand Slam en el Abierto de Australia de 2018.

«Intenté volver pero había un límite en lo que podía hacer. Y dejé de creer en ello, para ser honesto».

Federer esperaba volver a jugar a tiempo completo en 2022, pero explicó que un escáner realizado hace unos meses «no dio el resultado que esperaba».

«Muy rápidamente nos dimos cuenta de que era el final. Entonces la pregunta fue: ¿cómo se anuncia y cuándo se anuncia?», reconoció.

«Han sido unas semanas muy emotivas en las que he tenido que repasar esas palabras para intentar que sean correctas, que reflejen cómo me siento y agradecer a toda la gente que me ha ayudado en el camino», dijo.

La Copa Laver por equipos, que se celebrará en Londres del viernes al domingo, ofrecerá a Federer una última oportunidad de jugar en competición como parte del «Big Four» que ha dominado el tenis en las dos últimas décadas.

Rafael Nadal, que ostenta el récord de títulos de Grand Slam con 22, Novak Djokovic, que ha ganado 21, y el bicampeón de Wimbledon Andy Murray jugarán juntos como parte del Equipo Europa.

Federer aseguró que durante mucho tiempo no quiso ni siquiera contemplar la posibilidad de ser el primero del cuarteto en retirarse. «Siempre alejé mis pensamientos de retirarme», admitió.

«Siempre dije, cuanto más lo pienso, más cerca estoy, retirándome a medias, y esa no es manera de ir a trabajar».

Decidió enfrentarse a la decisión solo cuando fuese inevitable. «Y así fue. Y me enfrenté a ello», aseguró a la BBC.

AFP

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com