Federação quer que Navegante inclua sistemas de bicicletas partilhadas de Lisboa metropolitana

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) quer que os detentores do passe de transportes públicas da Área Metropolitana de Lisboa (AML), o cartão Navegante, possam ter acesso aos serviços de bicicletas públicas partilhadas dos vários municípios. A medida é defendida pelo presidente da FPCUB, José Manuel Caetano, em declarações ao PÚBLICO, a propósito do II Fórum das Cidades e Vilas Com Bicicletas Públicas Partilhadas, que decorre nesta quarta-feira, em Lisboa.

O responsável diz que o grande esforço de promoção do uso da bicicleta em áreas urbanas deve ser feito através da promoção destes sistemas públicos de partilha. Assim, pode haver integração de meios de transporte, ajudando a resolver o problema de onde estacionar a bicicleta e as questões se segurança associadas. «Tem é que haver bicicletas e docas em quantidade suficiente «, avisa. José Manuel Caetano refere que a proposta já foi remetida à AML.

Apesar da medida defendida pela FPCUB, o caminho para que tal aconteça parece estreito, pelo menos por agora. Na AML, já havia um sistema a dar passos nessa direcção: o serviço de bicicletas partilhadas Gira, que é gerido pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).

Em Setembro de 2021, o presidente da empresa, Luís Natal Marques, explicou ao PÚBLICO que a possibilidade de tanto o título mensal de transporte no concelho (30 euros) como o metropolitano (40 euros) darem também acesso às Gira tinha vindo a ser estudada e seria disponibilizada no primeiro semestre de 2022. Não aconteceu.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte do gabinete de imprensa da EMEL responde que «o alargamento a todos os municípios coloca problemas de natureza técnica e de partilha de custos e investimentos que exigem estudo mais aprofundado, de forma a encontrar o modelo mais adequado de exploração alargada». Acrescenta ainda que a EMEL pediu à Transportes Metropolitanos de Lisboa «especificações de natureza técnica» e está a «aguardar resposta».

Cascais é outro município da AML que tem um sistema de bicicletas partilhadas públicos, apesar de o serviço de 230 veículos ter sido interrompido durante a pandemia e apenas reposto já este ano. Há várias câmaras que estão a planear a implementação do seu próprio sistema. Oeiras é uma delas: está decorrer o concurso público e a expectativa do município é que o serviço que, numa primeira fase, será lançado com 20 bicicletas, «esteja operacional durante o último trimestre de 2022».

O mesmo tipo de medida devia ser implementado na Área Metropolitana do Porto, sustenta Caetano. No Norte, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Santo Tirso e Vila do Conde já têm os seus sistemas públicos de bicicletas partilhadas.

De acordo com um levantamento levado a cabo pela FPCUB , há pelo menos 25 municípios em Portugal que disponibilizam ou estão a concretizar sistemas deste tipo.

Este fórum, que acontece cinco anos depois da primeira edição e conta com a presença de responsáveis das autarquias de Lisboa, Cascais, Oeiras, Torres Vedras, Faro e da freguesia do Lumiar, serve para «partilhar experiências», refere a organização. A federação quer discutir questões como o nível de utilização, a contributo para a sustentabilidade na mobilidade das cidades, a integração dos sistemas de bilhética ou o modelo de negócio dos sistemas de bikesharing .

