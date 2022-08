Federaciones de maestros no avalan regreso a clases en octubre

Entornointeligente.com /

Ni en septiembre ni en octubre. Hasta que no paguen el bono vacacional completo, los maestros no regresarán a clases. Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), informó a Crónica.Uno que los docentes están esperando un lineamiento de sus federaciones gremiales.

«Estamos exigiendo el pago completo porque si no existe un instructivo, que nos cancelen la deuda», refirió.

El año escolar 2022-2023 no empezará en septiembre, como era usual al menos antes de la pandemia de COVID-19. Pero de acuerdo con los maestros, es posible que las clases tampoco inicien en octubre, como lo anunció la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el pasado 27 de agosto.

En una entrevista emitida por Venezolana de Televisión ( VTV ), Jiménez dijo que el reinicio estaba pautado para la semana del 5 al 12 de octubre. Su alocución contradecía un anuncio que había dado en el mismo canal el mandatario Nicolás Maduro junto con la ministra de Educación, Yelitze Santaella. Entonces, ambos puntualizaron que el regreso a clases sería entre el 15 y el 20 de septiembre. En esa misma oportunidad, también se informó del despliegue de Brigadas Comunitarias Militares ( Bricomiles ) para el acondicionamiento de las aulas de clases.

No solo los planteles públicos están, en su mayoría, en mal estado. La decisión que, según Jiménez, Maduro tomó en una reunión privada, podría deberse a que los maestros no están dispuestos a regresar a las aulas todavía.

¿Dónde está el bono? El pasado 1° de agosto los docentes esperaban que el patrono (en este caso el Ministerio de Educación) ya hubiera abonado el pago del bono vacacional, para así poder empezar a contar su período de descanso. Sin embargo, aún no han recibido su pago completo.

A mediados de julio recibieron un pago calculado con el mismo salario que el gremio tenía en diciembre de 2021. Esto desató una ola de protestas contra el instructivo de la Oficina de Presupuesto Nacional (Onapre), que ha sido el brazo ejecutor para reducir los beneficios salariales a los trabajadores.

También los trabajadores del sector universitario se sumaron a las manifestaciones . En su caso, solo habían recibido una parte del pago de su bono, también por instrucción de la Onapre.

En las concentraciones de los maestros en agosto, Gricelda Sánchez, presidenta de la ONG Fordisi, había advertido que los docentes de la educación pública no se reincorporarían en septiembre.

«Hasta que no se pague a este sector, aquí no va a haber regreso a clases en Venezuela. No podemos seguir subsidiando a un sistema corrupto» dijo Sánchez a la prensa frente al Ministerio de Educación.

Aunque el 15 de agosto destituyeron al jefe de la Onapre, todavía no han pagado la diferencia con respecto al salario que ganan los maestros desde marzo.

En la lógica de Sánchez, si el gobierno de Maduro quiere que los maestros vuelvan a las aulas en octubre, debería pagar el remanente antes del 1° de septiembre. De lo contrario se enfrentará al reclamo de los trabajadores.

Sin embargo, Machado especula que, si se saldara la deuda, que corresponde al 280% de los beneficios contractuales, los docentes trabajarían por «mística».

«(Si a) los docentes que estamos protestando, nos cancelan lo que nos deben y no importan las vacaciones, estoy seguro que el docente por mística va a comenzar las clases».

Sinvema convoca para este miércoles una protesta frente al Ipasme, al lado de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. En la manifestación, los maestros reclamarán por la mala la calidad del servicio de salud prestado. Está previsto que la actividad se dicte una clase magistral sobre el funcionamiento de la Onapre.

