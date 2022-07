Fedenaga: «No podemos dejar la mitad de lo que llevamos en las alcabalas»

Entornointeligente.com /

Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), señaló que «las alcabalas en vez de ser un dispositivo de seguridad se convirtieron en un problema grave», el gremialista aseveró que aunque sostienen reuniones con el Ministerio de Relaciones Interiores el problema continúa presentándose.

«No es un secreto, los venezolanos sabemos que las alcabalas es una de las cosas más difíciles de pasar cuando tienes algo que pasar por allí, que pueda ser del sector primario, o inclusive cuando vas en un unidad de autobús (…), es difícil la cantidad de veces que te revisan», dijo Chacín.

Chacín aseveró que pese a la cantidad de alcabalas dispuestas en las carreteras los atracos no disminuyeron. Sin embargo, el gremialista precisó que «con el Ministerio de Relaciones Interiores hemos ido sosteniendo reuniones, hemos hecho algunas denuncias y por supuesto nos dieron la posibilidad de que no se sigan arremetiendo contra los productores agropecuarios cuando llevan su mercancía».

«Buscamos que el productor agropecuario que lleve su guía, que vaya legal, que no tenga ningún problema, no sea extorsionado en esos dispositivos de seguridad, entendemos de la necesidad de los funcionarios públicos, pero lamentablemente no podemos pasar por 16-18 alcabalas y dejar la mitad de lo que llevamos los productores en nuestras camionetas o camiones, porque lamentablemente paga el consumidor y paga el productor agropecuario», agregó el gremialista.

Por otra parte, el gremialista destacó que en materia de combustible algunos estados presentaron una mejoría en cuanto al suministro de diésel y de la gasolina. Destacó además que en las zonas rurales todavía persiste el tema del combustible.

