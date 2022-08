Fedefútbol confirma renovación de Luis Fernando Suárez hasta 2026

Entornointeligente.com /

Por primera vez en toda su historia, la selección nacional de Costa Rica le dará continuidad a un cuerpo técnico para que se haga cargo del ciclo eliminatorio siguiente tras concluir una participación en una Copa del Mundo.

El elegido es Luis Fernando Suárez , el colombiano que llegó a suelo costarricense hace un año venía con la tarea de hacer una tarea casi imposible y tras un arranque muy complicado logró darle una esencia a La Sele y la terminó clasificando a Qatar 2022 por la vía del repechaje.

Lo conseguido a nivel deportivo sumado a la conexión que logró con el pueblo de Costa Rica hicieron que el estratega se sintiera muy a gusto en en el país y que terminara decantándose por aceptar la renovación, a pesar de que en otras latitudes pagan mejor.

«Es un día muy especial para mí, lo quería vivir, lo estoy gozando. Es un momento importante en lo que es mi carrera como entrenador de fútbol y hacerlo acá me llena de satisfacción. Dentro de lo que se dio y por lo cual se consiguió la posibilidad de trabajar acá tengo que agradecer mucho a todo el pueblo de Costa Rica porque hubo momentos difíciles y sentía cada vez que estaba en el sitio de que habia confianza para lograr la clasificación», dijo el entrenador.

«En mi vida había trabajado con gente tan inteligente, con gente tan comprometida por conseguir algo, con un grupo que se unió para que el país estuviera contento y eso me motiva a seguir haciéndolo. Tengo una tranquilidad grandísima en que todo va a salir bien», agregó.

Este es un objetivo muy importante para Suárez, quien ha tenido un largo recorrido en el fútbol pero ha encontrado que tiene afinidad por el trabajo de seleccionador nacional, ya está clasificado a su tercer Mundial al que irá a competir en noviembre ante España, Alemania y Japón, pero ya tiene la oportunidad garantizada de que peleará por ir de nuevo en cuatro años dándole continuidad a un proceso con los ticos.

Luis Fernando Suárez se vio obligado a hacer una transición abrupta en Costa Rica , al tener un vacío generacional entre jugadores de 22 a 30 años, decidió contar con los de experiencia como Bryan Ruiz , Celso Borges, Keylor Navas y otros, volteó su mirada a futbolistas jóvenes que apenas sobrepasaban los 20 años y algunos incluso menores para conformar un grupo que empezó a conseguir resultados y terminó logrando el objetivo tras derrotar a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental.

Quien no ocultó la satistacción fue el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol ( Fedefútbol ), Rodolfo Villalobos , el cual aseguró que están dando un paso adelante con dar seguimiento al trabajo del estratega.

«Me siento orgulloso de poder anunciar la prolongación de su contrato hasta que culine la participación de Costa Rica en el Mundial del 2026, nos hemos tmado el tiempo necesario, ambas partes mostramos el interés de llegar a un acuerdo y quiero agradecer a todo ele quipo de Luis Fernando Suárez por toda la anuencia que tuvimos en toda la negociación y quiero agradecer a Luis Fernando por querer esta nación»

Ahora, Suárez terminará de hacer la transición y ahora si tendrá tiempo y espacio para preparar con detalle la ruta hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026 en donde los ticos partirán como uno de los claros favoritos a conseguir el boleto.

