Fedecámaras: “Se reportan en el Zulia pérdidas por alrededor de los 800 millones de dólares”

Tras los apagones, el presidente de Fedecámaras , Carlos Larrazábal, señaló que el sector productivo ha sido gravemente afectado. Detalló que prácticamente las empresas venían de un enero con poca actividad, un febrero con las festividades de Carnaval con un decreto presidencial de dos días más feriados, y un marzo de falla eléctrica que mantiene paralizada la operatividad del país. Explicó en entrevista con el periodista Vladimir Villegas , en el programa Vladimir la 1, que no hay forma de que el sector industrial no puede trabajar de forma continua y eso genera que la producción se más compleja. Y aunque en Caracas se ha recuperado la energía eléctrica, aún la situación sigue siendo dramática. Larrazábal sostuvo que uno de los estados más golpeados con la crisis eléctrica ha sido el Zulia. "Hace dos semanas después de los saqueos y apagones se ha observado un proceso destructivo, gigantesco, más de 500 locales destruidos, muchos irrecuperables, se reportan pérdidas alrededor de los 800 millones de dólares", destacó. Indicó que en el contexto de hiperinflación "muy pocos de estos negocios estaban asegurados y eso es un porcentaje minúsculo, es una perdida patrimonial, la mayoría de los negocios afectados eran pequeños, familiares". Hasta ahora, señaló el también empresario que la gobernación del Zulia no ha impulsado un plan de ayuda, "no se han dado reuniones concretas y esta semana se dieron actos nuevamente de violencia , esta vez en Cabimas, nuestro llamado a la población es que no se repitan estos hechos vandálicos". Advirtió que la situación en el Zulia empeora porque "los canales de distribución y logística han sido destruidos, abastecer la ciudad de Maracaibo será mas problemático". En particular, en el Zulia dijo que más del 40% de las empresas se vio en la obligación de paralizar sus operaciones y que alrededor de 525 empresas a las que les será muy difícil retomar operatividad. También informó que la situación con las fallas de electricidad tienen a Aragua en complejidades, "es penosa la situación que se vive en el interior del país". Sobre el comportamiento de la economía nacional para este primer trimestre, Larrázabal refirió que "la productividad ha estado intermitente y la situación se va ir deteriorando , si no se busca la salida y un cambio político en el país para poder empezar a producir es necesario un cambio de filosofía". En ese sentido, manifestó que apoya un cambio en el modelo político, económico y social de Venezuela expuesto por la Asamblea Nacional (AN), ya que a su parecer, la actualidad que vive el país ha perjudicado al sector productivo como al resto de los venezolanos, con una economía debilitada y que se ha ido en los últimos 4 años a más del 56% de decadencia. Recalcó que la economía y la productividad del país está truncada no solo por los bloqueos del exterior sino que "no hay nadie que le preste ni un dólar ni un euro a Venezuela, esto no es solo atribuido a los bloqueos sino al plan de gobierno que ha tenido el país durante estos últimos años". Finalmente consideró que la economía en el país es una "tormenta perfecta". Explicó que la inflación tiene dos orígenes, uno de demanda y otro de costo, con un aumento de liquidez monetaria exacerbada por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) a circular sobre muy poco bienes que origina una presión sobre los precios. "La inflación de costos , la cual indica que cada vez se produce menos, el costo unitario de lo que produce es mucho más alto a lo que se le atribuye el peso del aumento del precio de los productos", subrayó.

