Fedecámaras: De reabrirse la frontera podría haber una cifra cercana a los $1.000 millones de intercambio comercial formal con Colombia

El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, señalo desde la federación piensan que sí puede haber una cifra cercana a los US$1.000 millones, quizás superior de intercambio comercial formal con Colombia luego de 12 meses de reabierta la frontera.

El representante gremial colocó como ejemplo que de iniciar formalmente el intercambio comercial entre ambos países el 1° de septiembre de este año, el 1° de septiembre o el 31 de agosto de 2023 debería estar en ese orden.

«Ahí incluye no solamente el intercambio comercial de allí, sino también todo lo que generarían los vuelos aéreos, la interconexión área (…) más allá del tránsito de mercancía», expuso.

El presidente de Fedecámaras señaló que de los USD 7.200 millones de intercambio comercial que se produjeron entre Colombia y Venezuela en el año 2008 «esos 7.200 fueron muy desequilibrados» explicó que de esa cifra «Colombia vendió 6 mil y Venezuela vendió 1.200, entonces ahí un poco también el sector económico venezolano dice vamos al intercambio, pero vamos a ver como de alguna manera es equilibrado».

Asimismo, señaló que durante los años 2005 al 2009 hubo de alguna manera una época privilegiada «fue toda la época de los exprópiese, y ahí bueno, decían, si el sector privado no puede traigo importado, nunca la mentalidad fue porque no fortalecemos el sector privado, entonces, bajo esa dinámica eso es es un poco lo que nosotros queríamos decirles, ahora es otro país (…) ahora se está buscando fortalecer al sector privado, entonces no pueden pensar que es que van a venir a conseguir el país que teníamos en 2008».

En entrevista concedida a Fedecámaras Radio , Fernández puntualizó que de verse ambos países más allá del intercambio comercial y con la facilidad de atender proyectos en conjunto para los dos mercados, o inclusive para la exportación, «no hay ninguna duda de que si el país logra superar el modelo rentista y asume como suya la propuesta Camino al Futuro 2035, estoy seguro de que puede ser perfectamente el triple o hasta más».



