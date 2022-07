Fedecámaras Bolívar estima una recuperación de 10 % a final de año

Entornointeligente.com /

Austerio González, presidente de Fedecámaras Bolívar, comentó que el sector privado en global, sea industrial o comercial, puede tener un cierre de año con 10 % de recuperación.

Indicó que deben existir ciertas medidas del sector público (Gobierno) para que pueda haber una concreción.

«Hay muchos escollos que se están presentando a lo largo de los últimos meses, que está entorpeciendo el crecimiento del sector productivo, llámese industrial o comercial», expuso.

Puntualizó en primer lugar la «laboriosidad fiscal» de los municipios debido a que se está transformando en algo incontrolable. Apunta a que desde el gobierno central tienen que tomarse medidas.

Quiere que se regulen «los aumentos impulsivos de las alcaldías y los servicios públicos (electricidad, aseo urbano), ya que se han entregado concesiones a empresas privadas de aseo urbano el cual están cobrando montos excesivos y no el adecuado», manifestó el gremialista.

González señaló que otra de la situación es la parte del contrabando que está «dañando lo hecho en Venezuela», debido a la entrada de rubros sin pagar impuestos. Hizo énfasis en que el Estado tome las medidas adecuadas para que no se entorpezca la posibilidad de recuperación del sector industrial.

«Están entrando muchos rubros sin pagar los impuestos ni las nacionalizaciones, y prácticamente están entrando de contrabando a Venezuela y están compitiendo deslealmente con los productos hecho en el país que sí pagan impuestos y todos sus aranceles, inclusive con la materia prima que tiene que importar», explicó el presidente de Fedecámaras Bolívar.

Manifestó que hay la voluntad por parte del sector privado de seguir impulsando y orientando en la misma dirección.

Dos dígitos

Hace unas semanas el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la economía del país creció dos dígitos en el primer semestre del año. Sin embargo no precisó la cifra, pues indicó que esa tarea le corresponde al Banco Central de Venezuela.

Ante esto Austerio González dijo que para el sector privado, se estima que cierre con 10 % de recuperación, reiteró.

«En la actualidad no manejamos esos números, los nuestros no nos da lo que indica el Gobierno, analizándolo en forma global, habrá un rubro que pudiera haber llegado ya a los dos dígitos, pero cuando se hace un balance, estadísticamente se incluye todos y la recuperación no llega a eso hasta este primer semestre», insistió.

Desde el gremio se espera que al finalizar el año se pueda llegar a los dos dígitos.

Las «burbujas»

Aseguró Gonzalez, que en el país existen diez burbujas. «No se puede comparar la economía global del estado Anzoátegui con Lechería, esta última es una burbuja, no se puede tomar como parámetro a Lechería, hay que tomar a todo el estado», indicó.

«Igual pasa con la Gran Caracas no se puede tomar como parámetro a Las Mercedes, así sucesivamente con todos los estados», añadió.

