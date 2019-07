Fedeagro: Es preocupante que no se esté haciendo nada por revertir la caída del consumo

Entornointeligente.com /

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Aquiles Hopkins, afirmó este martes que la disminución en el consumo de productos agrícolas en Venezuela se debe a la falta de producción y el bajo poder adquisitivo de la población para comprar los bienes.

“Cualquier consumidor podría pensar que ahora va al automercado y consigue productos que antes no conseguía como el arroz, la harina de maíz, mantequilla, mayonesa. ¿Por qué ahora los consigue y antes no? ¿Por qué se esté produciendo más? No, no es así”, dijo durante una entrevista a Unión Radio .

Hopkins afirmó que de 90 litros de leche per cápita que se consumían en el país, la cifra bajó a solo 50 litros entre los años 2013 y 2018.

“En carne de res en 2013 estábamos en 24 kilos per cápita y en 2018 solo 8 kilos; en carne de cerdo en 2013 estábamos en 12 kilos y en 2018 en 3 kilos; la carne de aves, fundamentalmente pollo, en 2013 estábamos en 42 kilos y en 2018 apenas 8 kilos, el consumo per cápita de huevos en 2013 era de 180 y en 2018 era de 50 huevos”, agregó.

Señaló que desde el eje central no se están tomando los correctores necesarios para solventar esta problemática, dándole la espalda los productores privados: “Nosotros vemos cómo el Estado lo poco que importa, los pocos insumos que importa, los manejan ellos para sus amigos”.

A su vez, advirtió que el Estado ha puesto mayor esfuerzo en aumentar las importaciones y ha dejado a un lado la industria nacional, y que lo más preocupante es que “no se está haciendo nada por revertir la caída del consumo”.

El presidente de Fedeagro aseguró que una de las cosas que impide la producción es la imposibilidad de adquisición de los créditos bancarios para activar el sector. “Al final los que estamos sufriendo son los 30 millones de venezolanos que conseguimos menos alimentos y lo que conseguimos no tenemos cómo comprarlos”, afirmó.

Con información de El Nacional

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com