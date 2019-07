Fedeagro: El sector privado es el que produce y el Estado le da la espalda

Entornointeligente.com /

ND / 30 jul 2019 – Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, expresó este martes que el venezolano enfrenta el problema de conseguir productos pero no poder comprarlos porque la hiperinflación ha “licuado” el bolsillo del venezolano y su poder adquisitivo.

“La disminución en la producción de rubros agrícolas obedece a las erradas políticas agrícolas del Estado, obedece a que se ha priorizado las importaciones de alimentos por encima de lo hecho en Venezuela, se ha dado la espalda al productor y al campo venezolano, causando un terrible daño en 17 estados del país, 17 estados de vocación rural cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería, Venezuela tiene 12 años de caída sostenida de la producción agroalimentaria, de la producción nacional, en el pasado abastecíamos el 70% del consumo nacional de alimentos con lo hecho en Venezuela, y en este momento abastecemos en el mejor de los casos 20%”, reveló Hopkins al programa A Tiempo de Unión Radio .

El representante de Fedeagro agregó que “ya para el año 2018 según un índice que preparó la industria de alimentos en Venezuela indicaba que lo que se estaba produciendo entre la importación más la producción nacional, es decir, lo que se estaba facturando por nuestra agro industria representaba el 40% de lo que se producía 5 años atrás, eso significa que lo hecho en Venezuela más importaciones, los venezolanos solamente podíamos acceder al 40% de los alimentos que 5 años atrás comíamos”.

“En 2013 se consumían aproximadamente 90 litros de leche per cápita, en el año 2018 estábamos apenas en 50 litros per cápita. En carne de res en el año 2013 estábamos en 24 kilos el consumo per cápita, y en 2018 solo 8 kilos. En carne de cerdo estábamos en 2013 en 12 kilos y en 2018 en 3 kilos, la carne de aves, fundamentalmente pollo, estábamos en 2013 en 42 kilos y en 2018 apenas 8 kilos, el consumo per cápita de huevos en 2013 era de 180 y en 2018 era de 50 huevos, esto es 2018, la situación en 2019, donde ya llevamos avanzado medio año, es terriblemente peor. Todos estos índices están cayendo porque, ahora consiguen en los automercados productos que no se conseguían, es cierto, ahora se consiguen y antes no, no porque se produzca más, sino cada día se produce menos, el problema es que ahora se unió a la caída en la producción nacional, la caída del poder adquisitivo del venezolano, la hiperinflación ha licuado el bolsillo del venezolano, ahora, así lo consigamos, no tenemos como comprarlo. La situación es muy compleja, pero lo más preocupante es que no se está haciendo nada para revertir esto, vemos como continúa el monopolio del Estado, como continúa el centralismo del Estado, como se continúa dando la espalda al sector privado que somos los que producimos”, sostuvo.

