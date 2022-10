Fede Valverde: «Me lo he ganado y hoy me siento muy importante en el Madrid»

Entornointeligente.com /

E ntre batalla y batalla, entre Osasuna y Shakhtar, Fede Valverde habló con los medios uruguayos, entre ellos ‘ Ovación ‘, y seáaló que no hay nada que desee más que ganar el Mundial. También que antes se enfadaba cuando no jugaba, pero que ahora se siente muy importante en el Madrid porque se lo ha ganado. Otra cosa: el ‘Halcón’ cree que tiene cosas de Gerrard, como Luis Suárez bien dijo en MARCA .

Ancelotti «Ahora me está dando mayor protagonismo, ya me lo dio a finales de la temporada pasada. Carlo con una mirada ya te está diciendo muchas cosas y eso te hace crecer como jugador y como persona. El domingo no jugué de titular y antes, cuando pasaba, me enojaba . Hoy por hoy he aprendido».

Un nuevo Fede «No es lo mismo el Fede Valverde de hoy que el de hace tres aáos. A base de esfuerzo y de humildad me lo he ganado; hoy por hoy me siento muy importante».

