Fedajupebol solicita restitución inmediata de contratos colectivos

Entornointeligente.com /

Bajo la convocatoria de defender sus derechos, este lunes los miembros de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol) se reunieron frente a la sede matriz de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para protestar pacíficamente.

Hugo Medina, presidente de esta organización, manifiesta su mensaje de bienvenida a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resaltando la finalidad de su visita en el país y la reunión que sostienen con la Federación Venezolana de Cámaras y Comercio y Producción (Fedecámaras), el Ejecutivo Nacional y centrales de trabajadores. «Hacer respetar los convenios asumidos por el país con esta organización internacional, hace más de 50 años», señala refiriéndose a aquellos que comprenden al salario mínimo nacional y a la libertad sindical en Venezuela.

De igual manera, hace un llamado a las centrales y sindicatos que se encuentran en esta reunión tripartita. «Recuerden que están para representarnos y no para congraciarse con quienes nos oprimen cada día más», insiste, para luego sugerir que, en caso de no lograr un acuerdo que favorezca a la clase trabajadora, no otorguen sus firmas. «Levántense con moral y que no quede comprometida la integridad y principios», sostiene Medina.

En cuanto a las manifestaciones pacíficas, continuarán los próximos días. «El punto de honor de esa mesa tripartita debe ser el retorno inmediato de nuestros beneficios plasmados en las contrataciones colectivas de trabajo», finaliza.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link : https://chat.whatsapp. com/Fhv1cSBfZWLLezfVJftHPN

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com