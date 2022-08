Fecha 4 con 5 platos de segunda mesa

Entornointeligente.com /

Con muchas de las miradas, sino es que la mayoría de estas, posadas sobre el partido entre el Saprissa y Cartaginés del sábado, son otros cinco compromisos los que quedan como plato de segunda mesa para los amantes del fútbol nacional.

Un seguidor rojinegro no tendrá problema en decir cuál es el juego más importante para él, igual sucedería con un florense y cualquier aficionado de los restantes equipos; sin embargo, para quienes disfrutan del fútbol sin colores esto puede suponer un debate.

La jornada 4 arranca esta tarde con el partido entre Puntarenas y Pérez Zeledón, a las 3:30 p.m. en la Olla Mágica.

«Es una visita complicada porque Puntarenas está haciendo bien las cosas. El equipo está trabajando bien en los partidos anteriores, sin embargo, los resultados no se nos han dado en los últimos dos. Vamos a ir a Puntarenas a buscar los 3 puntos, sin ninguna duda. El equipo puede revertir lo que está pasando ahorita y repuntar, estamos a tiempo. Es un buen momento y rival para golpear y levantarnos», dijo el asistente técnico de los Guerreros del Sur, Harold Wallace.

Solo dos horas después del partido que abre la fecha estará comenzando el choque entre el siempre defensivo Sporting y el Team.

«Hoy por hoy, Herediano es el equipo que ha marcado la pauta, que ha ganado los tres juegos, tiene seis goles a favor y no le han podido marcado goles; es la mejor medida que podemos tener. De ganarlo, nos pondríamos a un punto de Herediano y en la pelea directa por la clasificación, con este partido se habría jugado el 25% de la fase regular», comentó José Giacone, estratega del plantel josefino.

Por su parte, el auxiliar técnico rojiamarillo dijo: «Hay un alto grado de responsabilidad y exigencia, no se pueden bajar los brazos, no hay conformismo ni puede haberlo. Se han conseguido buenos resultados, pero eso no puede dar pie a dejar de hacer cosas. Debemos innovar y corregir si queremos seguir en los primeros lugares».

A las 8:00 p.m. jugarán Saprissa y Cartaginés, que como se dijo, no hay discusión de que es el duelo de la fecha, pero a la misma hora estarán desde el Colleya Fonseca midiendo fuerzas Guadalupe y Alajuelense, en duelo del grupo A, para cerrar la actividad del sábado.

PARA DOMINGO

Al día siguiente la fecha tendrá sus últimos dos cotejos. A las 11:00 de la mañana, el Municipal Grecia intentará hacer valer su localía en el Allen Riggioni contra unos Toros del Norte que vienen de ceder puntos en casa en su más reciente encuentro frente al campeón nacional.

Por último, la actividad tendrá su final con las acciones entre el Santos y Guanacasteca, al reloj marcar las 6:00 p.m. La ADG tendrá un largo viaje hasta Guápiles, en donde buscará puntuar de 3 por primera vez en el campeonato.

PERIODISTA: Kevin Valverde Ramírez

EMAIL: [email protected]

Sábado 06 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com