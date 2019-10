FE | “La F1 me ha hecho más fuerte” – AS.com

Entornointeligente.com /

La mayoría de los pilotos vuelcan sus esfuerzos en una sola disciplina, pero hay otros que se multiplican. El ejemplo más extremo de todos lo tenemos cerca con Alonso y sus aventuras al volante, pero no es el único. Echen un vistazo al 2019 de Brendon Hartley. Lo empezó fichando por Ferrari para trabajar en su simulador. Luego llegó al WEC con Toyota reemplazando precisamente al asturiano, algo que no ve relevante: “Eso no cambia demasiado, estoy muy feliz de estar en el proyecto”. Y, ahora, se estrena con el Fórmula E del Geox Dragon.

Como ven, un calendario de lo más ocupado, pero está verdaderamente contento de haber encontrado un asiento en el campeonato eléctrico tras quedarse sin el de Toro Rosso en la F1. ¿Es la FE el mejor sitio si no puedes estar en la F1? “Tengo a diez periodistas preguntándome, la gente lo ve, el paddock está lleno de marcas, hay algunos de los mejores pilotos del mundo… Así que sí, es un lugar emocionante en el que estar”, responde el neozelandés a AS en una charla con varios medios en el circuito de Cheste.

Asegura, que pasar por la F1 le ha hecho “ser un piloto más fuerte”: “Solo tengo cosas positivas que decir después de mi tiempo allí, no me arrepiento de nada”. Y eso que le subieron a toda prisa al Toro Rosso en el GP de Estados Unidos de 2017 para que Gasly pudiese ganar el título de la Super Fórmula japonesa. Esta vez, su debut en la FE será bien diferente. “Estaré más preparado aquí de lo que lo estuve en mi primera carrera de F1”, dice sobre una categoría a la que echó un ojo la temporada pasada porque “estaba interesado en venir aquí”.

¿Y qué le parece? “Todo siempre está muy ajustado, las diferencias no son las mismas que se ven en la F1 y nunca sabes quién va a ganar. Es emocionante”. Una temporada más tarde, el coche ‘6’ del Geox Dragon es suyo… pese a que tenía contrato con Porsche, ¿qué pasó? “Al entrar en el equipo de desarrollo, Jani ya estaba confirmado, solo quedaba un hueco y optaron por alguien con experiencia en la FE como Lotterer, algo que tiene mucho sentido. Nunca me prometieron un asiento y fueron justos al dejarme buscar otra oportunidad fuera”.

Ahora, una vez que ha dado sus primeras vueltas con un FE, qué diferencias nota entre todos los coches que ha probado: “El LMP1 y el F1 son mucho más cercanos. El FE pesa mucho, las ruedas trabajan en un amplio rango de temperaturas, hay mucho movimiento y muy poca carga… Y luego están los circuitos, que son completamente diferentes, son más extremos. Adaptarse a todo eso en un día, que es lo que dura un evento, es muy desafiante, pero trataré de utilizar toda mi experiencia”. Que no es poca.

