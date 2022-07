FC Porto soma mais uma conquista na Supertaça

Entornointeligente.com /

O FC Porto garantiu, este sábado, em Aveiro, a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, a 23.ª do historial dos «dragões», que bateram o Tondela (finalista vencido da Taça de Portugal ), por 3-0, graças aos golos de Taremi (30’ e 83') e Evanilson (33').

Sérgio Conceição ergueu pela terceira vez o troféu como treinador portista, igualando a marca de Artur Jorge, a dupla com mais sucesso na competição, entrando na época 2022/23 com uma conquista que aumenta a hegemonia do FC Porto na Supertaça.

Espicaçados pelo «desprezo» a que acreditam terem sido votados na antecâmara da final, com as «casas de apostas» a mostrarem as irreais probabilidades de êxito de um Tondela de segunda linha, os beirões formaram um núcleo reactivo, apresentando um futebol agressivo, privilegiando a defesa sem abdicar de acções cirúrgicas para tentar surpreender o adversário.

À entrada forte e decidida dos portistas respondeu um opositor que elevou a fasquia da intensidade, aguentando bem o primeiro impacto, muito, também, graças à inspiração do guarda-redes Niasse.

Placar ao Vivo {eventName} Os instantes iniciais revelaram um FC Porto com pressa de resolver a questão para poder levantar a 23.ª Supertaça. Dani Loader ameaçou, mas a baliza estava bem guardada.

A resistência da formação de Tozé Marreco baseava-se em dois blocos muito próximos, formado por nove unidades, a desafiar a criatividade de Pepê e a capacidade de penetração de Taremi, Evanilson e Loader, apoiados pela experiência de Uribe e Grujic. Zaidu abria uma linha de crédito pela esquerda, mas sempre que os «dragões» rompiam os bloqueios, Niasse resolvia.

O principal problema do Tondela era manter os níveis de concentração de forma a travar a sucessão de investidas da equipa de Sérgio Conceição, que não pôde contar com o castigado Otávio, mas encontrou em Pepê o elemento desequilibrador, apesar de alguns excessos de individualismo.

E, numa sequência de ataques, Taremi emergiu para provar que o gigante Niasse não chegava a todos os cantos da baliza. O iraniano emendou lance de Evanilson e acabou com a teimosia do Tondela ao virar da primeira meia hora de jogo. O momento revelar-se-ia fatal para a equipa da II Liga, que três minutos depois via Taremi atirar ao poste e Evanilson surgiu como um relâmpago para dissipar quaisquer dúvidas. Niasse não gostou da apatia de Khacef e houve mosquitos por cordas, embora o guarda-redes também tivesse demorado a reagir.

Positivo/Negativo Positivo Taremi Abriu e fechou as contas da Supertaça, com um bis e uma assistência.

Positivo Danny Loader Cotou-se como um dos mais assertivos e dinâmicos no ataque. Esteve perto de bater Niasse por três vezes.

Positivo Niasse Deu esperança à equipa, com defesas dignas de um verdadeiro gigante. Reagiu mal face a apatia de Khacef.

Negativo Khacef Sem reacção no 2-0, escapou a vermelho por entrada sobre João Mário e ainda fez falta para penálti que árbitro e VAR não viram.

Num abrir e fechar de olhos, as hipóteses de o Tondela adiar uma decisão ou levar o jogo para o prolongamento esfumava-se por completo. O FC Porto tinha o jogo precisamente onde queria. E o cenário só não resultou ainda mais mirífico porque o árbitro Manuel Mota perdoou a expulsão a Khacef, por entrada violenta sobre João Mário, ignorando ainda um penálti claro do defesa argelino sobre Dani Loader.

Já sem Khacef, substituído ao intervalo, o Tondela tentou inverter a lógica de uma narrativa que parecia inatacável, aproveitando a intuição portista de que a Supertaça já não escapava. Sérgio Conceição não ficou impressionado com a reacção do adversário e aproveitou a conjuntura para gerir o plantel, começando por poupar Evanilson, antes de refrescar o meio-campo, tirando Grujic (amarelado) e Dani Loader, para introduzir uma nota de imprevisibilidade com Galeno na esquerda.

Mas seria Taremi a selar o triunfo com um bis que acabou com qualquer tipo de discussão nesta final.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com