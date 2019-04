FC Porto rescinde contrato com Kelvin

Entornointeligente.com / O FC Porto anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o brasileiro Kelvin para a rescisão do contrato que ligava as duas partes até 30 de junho. O avançado de 25 anos, que fica para sempre ligado ao golo nos instantes finais do clássico com o Benfica que permitiu aos dragões conquistarem o título de 2012/13, não fazia parte das opções do treinador Sérgio Conceição e esteve nos dois últimos anos emprestado ao Vasco da Gama. Em janeiro, Kelvin regressou ao Porto e estava a trabalhar com a equipa B, chegando agora ao fim uma ligação que se iniciou em 2011. De dragão ao peito, o brasileiro fez 26 jogos, tendo marcado quatro golos, sendo que o mais importante foi aquele diante do Benfica, que lhe valeu inclusive o direito de ter um espaço próprio no museu do FC Porto. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. SubscreverLINK ORIGINAL: Diario Noticias

