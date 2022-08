FC Porto procura triunfo em Vizela no 300.º jogo de Sérgio Conceição

Entornointeligente.com /

Depois da entrada retumbante em 2022/23, com a conquista da Supertaça e a goleada sobre o Marítimo , o FC Porto desloca-se este domingo (18h, SPTV1) a Vizela em busca de um triunfo que lhe permita conservar a liderança do campeonato e oferecer a Sérgio Conceição uma tarde inesquecível no 300.º jogo na Liga.

Para não ser surpreendido, o treinador portista muniu-se de toda a informação disponível para avaliar a evolução do adversário, que acredita estar «mais sólido», como provou no jogo com o Rio Ave , em que apresentou um manifesto do que pode ser a segunda temporada dos minhotos na primeira Liga.

«Conhecemos as características do Vizela. Analisámos o que fez na pré-época. Fomos ver tudo. Na primeira jornada ganhou num daqueles campos difíceis. Mas o FC Porto está preparado para assumir a despesa do jogo e, com a qualidade individual e colectiva, somar três pontos», declarou.

Sérgio Conceição foi confrontado com as soluções de que dispõe depois das saídas de jogadores nucleares, especialmente Fábio Vieira e Vitinha , o que o levou a garantir que os «dragões», salvo qualquer cataclismo, apresentarão onze jogadores de início.

«Estou satisfeito com o que me dão diariamente, a seriedade e dedicação no trabalho, sempre no limite, para que possa ter dores de cabeça na hora de escolher a equipa», enfatizou.

— FC Porto (@FCPorto) August 13, 2022 As opções serão da responsabilidade do técnico, que volta a dispor de Otávio e tem apenas um lesionado (Manafá), pelo que se perspectivam mudanças na formação titular, onde as principais novidades têm sido Grujic e Danny Loader.

O técnico elogiou um «grupo sadio», em que todos acabam «sempre por dar uma resposta positiva», sublinhando que o mais importante é ter as características e o estado de espírito certos, reconhecendo que em termos de adaptação é mais fácil para quem já tem experiência do futebol português «perceber o que é ser Porto».

A fechar a conferência, confrontado com a perda de jogadores e com a possibilidade, dadas as características muito específicas dos «ex-dragões», de as alterações poderem influenciar a criatividade da equipa, Sérgio Conceição aproveitou para relativizar os dramas do futebol e colocar em perspectiva o verdadeiro sentido da vida, deixando uma palavra de conforto à família de Fernando Chalana – «um génio, dos maiores de sempre do futebol português, o que não é coisa pouca» -​, extensível ao universo benfiquista, reforçando a importância das perdas reais, como a do fisiologista da equipa, Eduardo Oliveira, de luto pelo pai, e ainda os valores cívicos violentados de «forma gratuita» em Guimarães «por delinquentes».

