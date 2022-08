FC Porto perde com o Rio Ave e falha liderança

Entornointeligente.com /

O campeão FC Porto sofreu este domingo a primeira derrota na I Liga portuguesa de futebol, ao perder por 3-1 no terreno do Rio Ave, em jogo da quarta jornada, deixando o Sporting de Braga isolado na frente.

Os vila-condenses conquistaram o primeiro triunfo na presente edição, que marca o regresso ao principal escalão, graças aos dois golos do ganês Yakubu Aziz, aos 22 e 43 minutos, e de Pedro Amaral, aos 33, num encontro em que os ‘dragões’ reduziram aos 90+3, pelo espanhol Toni Martínez, depois de o iraniano Mehdi Taremi ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 62.

Com este desaire, o campeão FC Porto fica a um ponto do líder Sporting de Braga, e em igualdade com o Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, marcada para terça-feira, e o Portimonense, todos com nove, enquanto o Rio Ave sobe ao grupo dos 10.ºs classificados, com quatro.

