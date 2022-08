FC Porto mais valioso que Sporting após saída de Matheus Nunes

Entornointeligente.com /

Matheus Nunes é a grande baixa do clássico de amanhã (20.30, SportTV) entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, a contar para a 3.ª jornada da I Liga. A transferência do médio de 23 anos para o Wolverhampton por 45 milhões de euros é uma dor de cabeça para o treinador leonino, Rúben Amorim, que fica sem uma pedra essencial na sua equipa.

Nesta altura ainda não se sabem as consequências desportivas imediatas desta baixa, mas certo é que a saída de Matheus Nunes fez com que o plantel do FC Porto passasse a ser mais valioso do que o do Sporting, de acordo com o site transfermarkt.com. A diferença é agora de 29,25 milhões de euros favorável aos dragões, cujo valor global é de 247,25 milhões, contra os 218 milhões dos leões.

Mas há mais, o clássico de amanhã à noite perdeu aquele que era o futebolista mais valioso para aquele site especializado, afinal Matheus Nunes está avaliado em 35 milhões de euros. Assim sendo, o sportinguista Pedro Gonçalves e o portista Otávio vão agora ser os atletas com maior cotação no relvado do Estádio do Dragão, ambos com 30 milhões de euros.

Subscrever Esta não é a primeira vez que o Sporting transfere uma das suas estrelas nas vésperas de um clássico com o FC Porto. Isto porque a 28 de agosto de 2016, o então presidente Bruno de Carvalho acertou a saída de João Mário (atualmente no Benfica) para o Inter Milão por 40 milhões de euros (mais 5 milhões por objetivos), tendo o anúncio oficial sido feito precisamente no dia em que os dragões jogavam em Alvalade, também para a 3.ª jornada da I Liga.

Ao contrário do que aconteceu agora com Rúben Amorim, na altura, o treinador Jorge Jesus já contava com a saída de João Mário, que já não tinha sido utilizado no jogo anterior. E a verdade é que em campo, o Sporting venceu por 2-1, com golos de Slimani (fez o último jogo pelos leões) e Gelson Martins para os da casa e Felipe para os portistas.

Nuno Almeida é o árbitro Numa partida em que o lateral Wilson Manafá e o avançado Paulinho serão baixas em FC Porto e Sporting, respetivamente, Sérgio Conceição já poderá contar com Mateus Uribe, que está recuperado de lesão, e tem a expectativa de poder contar com Marko Grujic, ainda a recuperar de problemas físicos.

Certo é que Nuno Almeida, do Algarve, foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o clássico. O juiz de 47 anos terá o lisboeta Hugo Miguel como VAR. Este será o quarto clássico de Nuno Almeida, depois de em abril ter estado no Dragão para dirigir a partida das meias-finais da Taça de Portugal, que os portistas venceram por 1-0. Sete meses antes tinha estado no empate 1-1 em Alvalade para a I Liga. A estreia foi um janeiro de 2018, em Braga, quando o Sporting venceu o FC Porto no desempate por penáltis, nas meias-finais da Taça da Liga.

